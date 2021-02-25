淡水古蹟博物館有創意 提防疫燈籠遊古蹟

明(26)日就是元宵節了，為讓大家也可以在歷史悠久的古蹟中，感受元宵提燈籠的氣氛，新北市淡水古蹟博物館員工發揮創意，利用新北市文化局紅包袋改造而成的紙燈籠相當吸睛，裡頭用回收的宣傳單來包裝酒精瓶，線上報名參與活動索取，純手工防疫燈籠只限量20個。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，這些燈籠是員工所發想出來的創意，運用過年的紅包袋，發揮手作巧思，大家一起DIY，變身成為一個一個的手作燈籠，中間則是配合這次的防疫，有裝置消毒酒精瓶，若是來不及報名的民眾，也可以在26日下午五點開始，於淡水海關碼頭所舉辦的舉辦「創意元宵－提燈、解謎、遊古蹟」活動現場報名。

當天活動非常豐富，民眾可免費體驗穿著浴衣，拿著贈送彩色燈籠闖關猜燈謎遊戲，淡古館長黃麗鈴表示，為了讓更多的人了解傳統節慶及親近古蹟，特別在元宵節舉辦活動，希望透過猜燈謎遊戲，從中認識古蹟的歷史故事。邀請民眾身穿浴衣及提著彩色燈籠在淡水河畔拍照打卡，配上無敵夕陽美景，過一個臺日混搭的元宵節。