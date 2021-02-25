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淡水古蹟博物館有創意 提防疫燈籠遊古蹟

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水古蹟博物館邀請民眾身穿浴衣及提著彩色燈籠在淡水河畔拍照打卡，配上無敵夕陽美景，過一個臺日混搭的元宵節。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水古蹟博物館邀請民眾身穿浴衣及提著彩色燈籠在淡水河畔拍照打卡，配上無敵夕陽美景，過一個臺日混搭的元宵節。 圖／紅樹林有線電視提供

明(26)日就是元宵節了，為讓大家也可以在歷史悠久的古蹟中，感受元宵提燈籠的氣氛，新北市淡水古蹟博物館員工發揮創意，利用新北市文化局紅包袋改造而成的紙燈籠相當吸睛，裡頭用回收的宣傳單來包裝酒精瓶，線上報名參與活動索取，純手工防疫燈籠只限量20個。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，這些燈籠是員工所發想出來的創意，運用過年的紅包袋，發揮手作巧思，大家一起DIY，變身成為一個一個的手作燈籠，中間則是配合這次的防疫，有裝置消毒酒精瓶，若是來不及報名的民眾，也可以在26日下午五點開始，於淡水海關碼頭所舉辦的舉辦「創意元宵－提燈、解謎、遊古蹟」活動現場報名。

當天活動非常豐富，民眾可免費體驗穿著浴衣，拿著贈送彩色燈籠闖關猜燈謎遊戲，淡古館長黃麗鈴表示，為了讓更多的人了解傳統節慶及親近古蹟，特別在元宵節舉辦活動，希望透過猜燈謎遊戲，從中認識古蹟的歷史故事。邀請民眾身穿浴衣及提著彩色燈籠在淡水河畔拍照打卡，配上無敵夕陽美景，過一個臺日混搭的元宵節。

古蹟博物館 淡水河

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