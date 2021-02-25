聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬里神明淨港照常舉行 取消百人跳水新增線上抽獎
配合新北市防疫政策，於26日元宵節登場的北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」將採縮小規模舉辦，取消傳統百人跳水儀式，並以車巡取代繞境，現場也將增設防疫站。另外，民政局也推出神明淨港抽獎活動，在粉專留言即有機會獲得限量貼圖。
野柳神明淨港廣年都會號召百名勇士挑戰低溫跳水，今年因應疫情取消，配合防疫民眾全程需配戴口罩、落實實名制與量體溫等措施。
民政局長柯慶忠表示，野柳神明淨港是新北重要的無形文化資產，在全國元宵節活動中與「北天燈、南蜂炮」齊名，感謝這次保安宮及各宮廟配合，改變以往遶境模式，縮小規模，並於活動現場設置防疫站。
雖然規模縮小，但民政局透過臉書粉專舉辦線上抽獎活動，凡民眾到「新北民政保平安」專屬貼文下方留言就有機會獲得限量神明淨港LINE貼圖。
此外，這次民政局也搭配青春山海線，邀請藝人沈玉琳拍攝短片宣傳萬里觀光，包括野柳地質公園、泡湯、維納斯海岸、駱駝峰與龜吼漁港等，打造美食美景兼具的萬里深度一日遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言