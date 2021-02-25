萬里神明淨港照常舉行 取消百人跳水新增線上抽獎

配合新北市防疫政策，於26日元宵節登場的北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」將採縮小規模舉辦，取消傳統百人跳水儀式，並以車巡取代繞境，現場也將增設防疫站。另外，民政局也推出神明淨港抽獎活動，在粉專留言即有機會獲得限量貼圖。

野柳神明淨港廣年都會號召百名勇士挑戰低溫跳水，今年因應疫情取消，配合防疫民眾全程需配戴口罩、落實實名制與量體溫等措施。

民政局長柯慶忠表示，野柳神明淨港是新北重要的無形文化資產，在全國元宵節活動中與「北天燈、南蜂炮」齊名，感謝這次保安宮及各宮廟配合，改變以往遶境模式，縮小規模，並於活動現場設置防疫站。

雖然規模縮小，但民政局透過臉書粉專舉辦線上抽獎活動，凡民眾到「新北民政保平安」專屬貼文下方留言就有機會獲得限量神明淨港LINE貼圖。