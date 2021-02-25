高麗菜盛產價跌 新北議長捐弱勢600箱助農民

秋冬以來，農民持續搶種高麗菜導致菜價崩跌，讓不少菜農血本無歸。新北市議會議長蔣根煌及市議員林金結今天捐600箱高麗菜等給弱勢團體加菜，市長侯友宜到場見證，表示感謝。

新北市議會今天表示，近期高麗菜盛產價跌，以往春節期間一顆要價上百元的高麗菜，今年只剩新台幣20元，批發價每公斤更跌破5元。

新北市議會議長蔣根煌與中國國民黨籍市議員林金結，為幫助農民度過難關，今天捐贈600箱共4000多顆雲林縣生產的高麗菜，由惜食行動協會等代表受贈；將提供新北市轄內兒少、身障與街友服務等弱勢團體，及老人共餐加菜。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，天氣回暖，日照充足讓葉菜類盛產，供貨量增價跌，新北果菜公司許多行口承銷人捐贈惜食蔬菜。蔣根煌與林金結今天合購12公噸的高麗菜，以及行口業者提供的茼蒿、白菜、地瓜葉、A菜、長年菜，共約15噸蔬菜給社會局，幫弱勢團體溫馨加菜。

蔣根煌說，高麗菜清甜爽口美味，鼓勵大家多吃蔬菜有益身體健康，呼籲民眾多支持台灣農產品。新北市長侯友宜則代表轄內所有受贈單位，感謝蔣根煌、林金結的捐贈。