快訊

獨／疑涉炒股風波 台蠟董座遭調查局約談

中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8年抗戰終露馬腳 環保局逮林口無名非法鑄造工廠

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
環保局為稽查該無名工廠，兵分兩路，還從水碓窠溪溯溪谷而上跟監。圖／新北市環保局提供
環保局為稽查該無名工廠，兵分兩路，還從水碓窠溪溯溪谷而上跟監。圖／新北市環保局提供

新北市林口青春嶺不時出現臭味及煙霧瀰漫現象，環保局經民眾反映後鎖定某工廠，但對方卻以監視器或聲稱非法入侵阻擋環保局稽查，經過8年攻防後終於在24日透過空拍及熱顯像儀逮獲該工廠在沒有許可下就逕行作業，並依違反空氣汙染防制法告發並勒令停工。

據了解，該工廠未領有工廠登記及固定汙染源許可證，工廠甚至連名字都沒有，就從事融化鋁錠鑄造製作工藝品，產生明顯空氣汙染物，違反空氣污染防制法第24條第1、2項及第63條，最高可處罰2000萬元。

環保局表示，青春嶺一帶長期有民眾反映偶有煙霧瀰漫或臭味情形，但空氣汙染物擴散快速，稽查員到場時也很難找到來源。過去環保局雖鎖定該無名工廠，但業者警覺性高，利用監視器反監控，還曾以非法入侵住宅名義阻擋稽查人員調查，讓環保局苦無證據。

隨著8年來科技進步，環保局在24日下午在路口監控發現無名工廠近期有車輛頻繁進出，推測業者又有動作，將稽查部隊分2組進攻，1組從水碓窠溪溯溪谷而上從後方拍攝作業及空汙情形，另1組從前門進場。

業者發現環保局人員後隨即關閉熔爐，但透擴熱顯像儀發現餘溫達280度，童姓業者起初謊稱是從事鈑金作業，但後方同仁完整蒐證，業者只好承認並配合環保局規定辦理停工。環保局同時也將移此案送市府公安小組擴大查辦是否有其他違法情形，且不排除強制拆除，還給居民清靜空氣。

環保局在熔爐發現眾多尚未燃燒的鋁錠。圖／新北市環保局提供
環保局在熔爐發現眾多尚未燃燒的鋁錠。圖／新北市環保局提供
透過熱顯像儀，環保局抓到業者使用熔爐燃燒的證據。圖／新北市環保局提供
透過熱顯像儀，環保局抓到業者使用熔爐燃燒的證據。圖／新北市環保局提供
環保局24日破獲一處位於林口青春嶺長期非法鑄造的工廠。圖／新北市環保局提供
環保局24日破獲一處位於林口青春嶺長期非法鑄造的工廠。圖／新北市環保局提供

空氣汙染 監視器

延伸閱讀

屏東縣民公園開放 環保局強力取締工業區排污水

空品不佳！水情雖嚴峻 南市擴大道路清洗降空汙

目標4千未登工廠申請登記 高市經發局4月設專案辦公室

慶元宵提燈籠 台南環局建議選用好取、不含汞鋰電池

相關新聞

士林官邸11萬株鬱金香 打造荷蘭、土耳其異國風情

台北花季看不完！繼古亭河濱公園紫爆花毯後，士林官邸今天接力展出鬱金香。由11萬株鬱金香打造出色彩繽紛的花海，今年以「荷蘭...

萬里神明淨港照常舉行 取消百人跳水新增線上抽獎

配合新北市防疫政策，於26日元宵節登場的北海岸年度宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」將採縮小規模舉辦，取消傳統百人跳水儀式，...

8年抗戰終露馬腳 環保局逮林口無名非法鑄造工廠

新北市林口青春嶺不時出現臭味及煙霧瀰漫現象，環保局經民眾反映後鎖定某工廠，但對方卻以監視器或聲稱非法入侵阻擋環保局稽查，...

民進黨秘書長林錫耀籲地方合作 侯友宜喊話經費欠很多

新北市議會民進黨團今幹部交接，民進黨中央秘書長林錫耀致詞時表示，希望侯友宜領導的市府團隊，能夠跟中央施政，中央推動許多施...

新北電動巴士送交通部審核 最快年底通車

新北「智駕電巴168」去年在淡海新市鎮第一階段試營運期間出現急煞力量過大等問題，交通局在技術調教後於12月進行第二階段「...

鶯歌鳳鳴公保地解編 地主可分回近1500坪建地

公共設施保留地為都市計畫中被劃為公園、道路等公共設施用地的私有地，但因政府缺乏財源徵收，無法開發，影響地主權益及都市發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。