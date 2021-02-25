8年抗戰終露馬腳 環保局逮林口無名非法鑄造工廠

新北市林口青春嶺不時出現臭味及煙霧瀰漫現象，環保局經民眾反映後鎖定某工廠，但對方卻以監視器或聲稱非法入侵阻擋環保局稽查，經過8年攻防後終於在24日透過空拍及熱顯像儀逮獲該工廠在沒有許可下就逕行作業，並依違反空氣汙染防制法告發並勒令停工。

據了解，該工廠未領有工廠登記及固定汙染源許可證，工廠甚至連名字都沒有，就從事融化鋁錠鑄造製作工藝品，產生明顯空氣汙染物，違反空氣污染防制法第24條第1、2項及第63條，最高可處罰2000萬元。

環保局表示，青春嶺一帶長期有民眾反映偶有煙霧瀰漫或臭味情形，但空氣汙染物擴散快速，稽查員到場時也很難找到來源。過去環保局雖鎖定該無名工廠，但業者警覺性高，利用監視器反監控，還曾以非法入侵住宅名義阻擋稽查人員調查，讓環保局苦無證據。

隨著8年來科技進步，環保局在24日下午在路口監控發現無名工廠近期有車輛頻繁進出，推測業者又有動作，將稽查部隊分2組進攻，1組從水碓窠溪溯溪谷而上從後方拍攝作業及空汙情形，另1組從前門進場。