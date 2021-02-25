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8年抗戰終露馬腳 環保局逮林口無名非法鑄造工廠
新北市林口青春嶺不時出現臭味及煙霧瀰漫現象，環保局經民眾反映後鎖定某工廠，但對方卻以監視器或聲稱非法入侵阻擋環保局稽查，經過8年攻防後終於在24日透過空拍及熱顯像儀逮獲該工廠在沒有許可下就逕行作業，並依違反空氣汙染防制法告發並勒令停工。
據了解，該工廠未領有工廠登記及固定汙染源許可證，工廠甚至連名字都沒有，就從事融化鋁錠鑄造製作工藝品，產生明顯空氣汙染物，違反空氣污染防制法第24條第1、2項及第63條，最高可處罰2000萬元。
環保局表示，青春嶺一帶長期有民眾反映偶有煙霧瀰漫或臭味情形，但空氣汙染物擴散快速，稽查員到場時也很難找到來源。過去環保局雖鎖定該無名工廠，但業者警覺性高，利用監視器反監控，還曾以非法入侵住宅名義阻擋稽查人員調查，讓環保局苦無證據。
隨著8年來科技進步，環保局在24日下午在路口監控發現無名工廠近期有車輛頻繁進出，推測業者又有動作，將稽查部隊分2組進攻，1組從水碓窠溪溯溪谷而上從後方拍攝作業及空汙情形，另1組從前門進場。
業者發現環保局人員後隨即關閉熔爐，但透擴熱顯像儀發現餘溫達280度，童姓業者起初謊稱是從事鈑金作業，但後方同仁完整蒐證，業者只好承認並配合環保局規定辦理停工。環保局同時也將移此案送市府公安小組擴大查辦是否有其他違法情形，且不排除強制拆除，還給居民清靜空氣。
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