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元宵中部空品差 台中今天清晨能見度不足200公尺

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中央氣象局昨晚發布濃霧特報，強調西半部於清晨及夜間易有霧影響能見度，台中能見度不足200公尺，提醒民眾多加留意。圖／中市府環保局提供
中央氣象局昨晚發布濃霧特報，強調西半部於清晨及夜間易有霧影響能見度，台中能見度不足200公尺，提醒民眾多加留意。圖／中市府環保局提供

依行政院環境保護署空品監測資訊，今天台灣環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，水平及垂直擴散條件差，且受背風渦旋影響，汙染物濃度易上升，台中市政府已啟動各項空品應變措施，並持續監控空品狀況。

環保局呼籲，明天是元宵節，請民眾儘量減少施放煙火、焚燒紙錢，以免空氣品質更加惡化；另空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，請民眾多加注意空品狀況。

中央氣象局昨晚發布濃霧特報，強調西半部於清晨及夜間易有霧影響能見度，台中能見度不足200公尺，提醒民眾多加留意，中市府表示，台中火力發電廠今天從00時00分至10時30分進行降載減排，已要求中火持續進行下一階段降載減排措施。

環保局表示，今早台中市空氣品質監測站包含烏日站、西屯站、忠明站、大里站及霧峰站等，空氣品質指標AQI值>150，達紅色警示等級，指標屋物為細懸浮微粒，較原預報空品狀況「橘色提醒」更差。

環保局說，今年截至2月24日止空品不良（5站AQI日均值平均>100）天數共8天，相較去年同期9天減少1天。空品不良的主因，大多為環境風場轉吹東風，造成西半部位於背風面，擴散條件較差。另依中央氣象局資料顯示，今年亦出現罕見混合層偏低的情形，均造成擴散條件較差、汙染物累積，致空品不良。

今天台灣環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，水平及垂直擴散條件差，且受背風渦旋影響，汙染物濃度易上升，台中市政府已啟動各項空品應變措施，並持續監控空品狀況。記者喻文玟／攝影
今天台灣環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，水平及垂直擴散條件差，且受背風渦旋影響，汙染物濃度易上升，台中市政府已啟動各項空品應變措施，並持續監控空品狀況。記者喻文玟／攝影

空氣品質 中火 氣象局

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