民進黨秘書長林錫耀籲地方合作 侯友宜喊話經費欠很多

新北市議會民進黨團今幹部交接，民進黨中央秘書長林錫耀致詞時表示，希望侯友宜領導的市府團隊，能夠跟中央施政，中央推動許多施政都是有利於地方、有利於國際名聲。新北市長侯友宜則喊話，新北經費欠很多，林錫耀曾在新北多年，盼跟中央溝通多給經費。

民進黨團新任總召為市議員黃俊哲、副總召集人市議員鄭宇恩、幹事長市議員張志豪、書記長市議員彭佳芸。林錫耀代表民進黨中央到場監交，立委羅致政、蘇巧慧、張宏陸、新北市黨部主委何博文，以及侯友宜率領的新北市府團隊均到場。

曾代理台北縣長的林錫耀說，他過去曾有8年時間常到新北市議會，新北就是他的第2故鄉，去年碰到疫情改變全世界，中央地方都把疫情控制得很好，台灣說抗疫成績第二，自稱第一的國家大概不敢站出來。

林錫耀指出，侯市長領導團隊共同努力讓防疫做出好成績，未來新的一年希望中央地方可以繼續合作，議會民進黨團新總召繼續帶領議員，在議會監督市政，也希望侯團隊能夠跟中央合作，共創好的施政績效。

侯友宜則說，新北去年防疫做得到位，不但跟中央並肩作戰也一起超前部署，做了很多實兵演練、示範演練，目前新北經費缺蠻多，希望立委多跟中央爭取，也希望林錫耀協助溝通，新北會不分黨派全力做事。

另外新北市議會去年針對預算、萊豬等條例，多次利用表決過關，讓民進黨不滿國民黨用人數優勢，民進黨部主委、市議員何博文交接典禮時也指出，希望府會互相尊重、平等對待，表決過程能有更多理性的論述，以理說服人民。