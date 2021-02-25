士林官邸11萬株鬱金香 打造荷蘭、土耳其異國風情

台北花季看不完！繼古亭河濱公園紫爆花毯後，士林官邸今天接力展出鬱金香。由11萬株鬱金香打造出色彩繽紛的花海，今年以「荷蘭村」做主題，規劃3個國家4個鬱金香展區，打造荷蘭運河縮影，搭配紅、黃、紫、白、雙色及羽狀等各式各色鬱金香，宛如身在異國。

「2021士林官邸鬱金香展~荷你相遇」展期相當短，只到3月7日，民眾要把握機會前去觀賞。公園處園藝管理所副主任吳旻靜表示，其實鬱金香的生長環境，大約是15度到18度，前天布置時還是花苞，因為天氣很好，昨天就已經全開，花期大約1週，但會隨氣溫調整，希望民眾能盡早賞花。

吳旻靜指出，場內11萬株鬱金香，有接近20種品種，最少見的是橘色羽狀，還有紫黑色杯狀，其餘常見的就是白色、紅色、黃色和粉色。另外，配合防疫，取消開幕式活動，擴大展區不讓人潮太過擁擠。

吳旻靜說，去年花展有32萬人，今年因為疫情有稍微下修人數，但來參觀的民眾相當踴躍，接下來228連假恐怕還有一波人潮。吳呼籲民眾賞花記得要戴口罩、保持社交距離，在「公園新花漾」Facebook也有人潮警示，民眾可避開人潮。

公園處表示，今年展覽特別規劃3個國家4個鬱金香展區，鬱金香的發源地為土耳其，後來傳到荷蘭，這次展覽透過土耳其熱氣球結合荷蘭鬱金香，在「荷蘭區」及「荷蘭運河縮影區」這設置風車、木鞋與3D繪畫，彷彿深入其境搭乘遊船遊運河，同時搭配紅、黃、紫、白、雙色及羽狀等各式各色鬱金香，感受異國風情。