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新北電動巴士送交通部審核 最快年底通車

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北電動巴士測試完畢，全案已送交通部審核，順利的話最快年底就會通車。記者張睿廷／攝影
新北電動巴士測試完畢，全案已送交通部審核，順利的話最快年底就會通車。記者張睿廷／攝影

新北「智駕電巴168」去年在淡海新市鎮第一階段試營運期間出現急煞力量過大等問題，交通局在技術調教後於12月進行第二階段「混合車流載客」，問題明顯改善許多，在為期24天的測試中吸引1206人次搭乘，民眾滿意度達95%，市府近日已將「新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試運行計畫 」送至交通部審查，希望能將站點擴至漁人碼頭，若順利的話將於4月開放廠商招標，最快年底正式通車。

新北智駕電巴由中華電信與勤崴國際、淡水客運合作開發，去年8月開始半封閉環境載客，共1.2公里，一趟可載運8名乘客，12月開放混合車道載客，測試初期只有兩個站點。

混合車道載客從去年12月8日測試到12月31日，共吸引1206人次前來試程，由於之前的煞車問題明顯改善，有高達95%民眾都對測試結果相當滿意，表示之後正式開放也會有意願搭乘。

民眾張小姐說，試乘後對電動巴士整體上是滿意的，不過因目前時速僅有15公里，認為有點過慢，希望正式通車後可以提高時速，增加便利性，並擴大營運路線。

新北市交通局回應，市府也有在做評估，未來希望能將時速從15公里提升至30公里，並將站點從現有的2個擴至5個點，延伸到漁人碼頭，增加搭乘人次，同時也將規劃多車隊，結合不同營運廠商及5G通訊技術發展車隊協同技術及整合人車路雲，落實與智駕車整合之應用加值服務，但詳細計畫內容能會與交通部進一步研商。

交通局指出，全案總經費為1億，中央將出資7500萬、地方自籌2500萬，日前已將此案送至交通部審核，3月底將公布結果，若順利的話即會公開招標，最快年底就可通車。

漁人碼頭 巴士

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