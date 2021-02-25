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鶯歌鳳鳴公保地解編 地主可分回近1500坪建地
公共設施保留地為都市計畫中被劃為公園、道路等公共設施用地的私有地，但因政府缺乏財源徵收，無法開發，影響地主權益及都市發展。新北市府近年辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，解編公保地，其中鶯歌鳳鳴地區都市計畫公保地解編案昨起公展30天，將有約0.9公頃的公保地主受惠，可分回55%的可建築土地，總面積1497坪。
新北市城鄉局指出，為有效解決數十年累積的公保地課題，專案通檢提出了多元檢討解編方式，包括跨區公辦整體開發、劃設再發展區(調降容積就地解編)、恢復原分區、併毗鄰分區、維持容移機制及加速徵收等，整體檢討構想已於107年經內政部審查通過，其中跨區整體開發以地主分回55%土地為通案原則。
城鄉局表示，目前已完成三重、新店、三峽、石門、澳底、坪林水源、土城、板橋、新莊、鶯歌、淡水及汐止等12處都市計畫區專案通檢公展，其中新店、坪林水源、三峽、澳底、石門、三重等6處經新北市都委會審議通過，待內政部審竣並發布實施後，啟動公辦市地重劃，開闢公共設施，民眾也可分回可建築土地進行開發。
其中鶯歌鳳鳴地區都市計畫公保地將解編約0.9公頃、2722坪，地主原則可分回55%的可建築土地，另預計可實質提供0.39公頃、1179坪的綠色開放空間，供在地民眾使用。
城鄉局表示，解編案昨起公展30天，預計於3月10日上午10點在鶯歌區公所舉辦說明會，下午2點至5點提供駐點服務，後續也將針對其他地區進行公保地解編。
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