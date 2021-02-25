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推動北市產業數位轉型 柯文哲：盼讓台灣更強韌

中央社 / 台北25日電

北市柯文哲今天公布後疫情時代產業數位轉型政策白皮書，他說，台灣因防疫成功錯過數位轉型契機，但世界不可能跟過去一樣，剩下的任期要推動數位基礎建設，讓台灣更強韌。

柯文哲首先表示，2020年在新冠肺炎肆虐之下，台灣防疫非常成功，不僅是確診案例少，更讓社會受到的干擾相當少，「我們竟然有辦法讓經濟活動如常進行」。

他指出，過去全球化、零庫存的生產模式在疫情下被打破，生產鏈必須重整，中央提出防疫、紓困、振興三部曲，更正確的講法應該是防疫、紓困、轉型，因為世界經過疫情後，不可能回到跟過去一樣。

他說，為了因應新常態（New normal），社會要有更強的應變能力，否則會蒙受更大損失，但民眾不習慣有緊急變化，喜歡提前準備。他舉例，2020年的跨年活動在前一天才依科學數據宣布照常舉辦，原定2月26日啟動的台北燈節則在1月20日就宣布延後舉辦，若燈節拖到現在才決定，應該是照辦沒有問題。

柯文哲表示，疫情之下很多國家被迫做數位轉型，台灣反而因防疫成功錯失機會，因此他剩下不到兩年的任期要推動台北的數位基礎建設，加強社會的應變能力，讓企業運作更順暢、讓台灣能成為更強韌的國家，能夠應付未來挑戰。

北市府秘書長陳志銘說，台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書將以市民為中心、以邁向創新治理的智慧台北為願景，並以「動態轉型、韌性調適、軟硬兼施」3大策略，建構數位基礎建設、數位人才培育、產業輔導轉型、宅經濟發展、零接觸服務的政策主軸，同時提出15項優先行動計畫。

他舉例，政府應提供並滿足民眾及企業所需要的核心服務，包括5G建設、台北通、大數據中心及提高Taipei Free熱點焦點的覆蓋率，還有因遠距工作而出現的新興勞工權益以及虛實整合親師生平台。

媒體會後詢問，白皮書中所提的多為現有政策，柯文哲說，許多政策都是台北市已經在做，差別在於過去沒有指導原則，現在各局處要做的更明確，還有政府支持發展數位基礎建設。

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