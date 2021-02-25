囤房稅爭議 游淑慧再批柯文哲「給建商銷售寬限期」

台北市長柯文哲昨天應邀出席國民黨「願景台灣2030」論壇，柯文哲在「居住正義」階段發言表示，囤房稅、購屋稅、空屋稅全部打假球，並對國民黨主席江啟臣說，「立法院要去解決問題，否則沒有用」；對此，國民黨台北市議員游淑慧今再批柯文哲，郝龍斌前市長率先推出台北市囤房稅3.6％，柯市府率先主動提案給予建商銷售寬限期，是不爭的事。

游淑慧說，103年郝市府推動囤房稅，並提出方案，由當時的張金鶚副市長負責研擬和遊說議會支持，在這此之前，全台都沒有囤房稅。103年提案修改自治條例，當年最快第二年，也就是在104年要開徵，103年12月25日郝市長卸任，到了104年，柯市長上任才9個月，就因為建商公會的遊說，而主動提修正案，給予寬限期。

游淑慧說，簡單來說，104年是柯市府率先主動提案給予建商銷售寬限期，是不爭的事，「才6年不到，大家的記憶力還沒那麼短」，一個很簡單的事實，柯市府也不用花太多時間自導自演兼謊話連篇。