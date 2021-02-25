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新北行動支付繳納學費今上線 免出門即可完成繳費
新北市教育局與台灣銀行、一卡通票證股份有限公司一起推動學雜費多元支付，今日起「新北校園通APP」推出學雜費繳費功能，包含Line Pay行動支付等四種方式，讓家長免出門就可以完成學雜費繳費。
為符應家長需求，自109學年度下學期起，家長運用「新北校園通APP」選擇要繳交的學雜費後，有四種繳費方式可選擇，包含：「Line Pay生活繳費」行動支付，按下「Line Pay」掃描三段式條碼後確認即完成繳費，四月更可直接連結Line Pay繳費。
「QRcode網銀轉帳」，在APP上將學雜費轉換成QRcode，透過網路銀行掃描即可轉帳繳費；「手機條碼繳費」，在APP上將學雜費轉換成三段式條碼，持手機上的條碼至超商繳費；「紙本繳費單下載繳費」：學校發的繳費單遺失，也可在app上下載學雜費繳費單列印後，再持紙本繳費單至超商、銀行臨櫃繳費。
前三種繳費方式全程無紙化，不僅環保也更加方便，所有繳費紀錄也都留存在校園通APP中，隨時可查詢不用擔心單據遺失，繳費證明也可供家長下載，真正落實數位繳費。另外，目前仍持續提供信用卡繳費、便利商店繳款、銀行臨櫃繳費等傳統方式繳費服務，讓沒有使用Line Pay的家長一樣憑繳費單可以繳費，多元繳費方式滿足家長的不同需求。
除了繳費方式更多元便利外，學校行政人員及導師也可藉由校園通APP的學雜費繳費清單了解學生繳費狀況，包含已繳費人數、未繳費人數、繳費方式、繳費金額、剩餘繳費天數及收費紀錄等，大幅減輕學校行政負擔，清楚掌握學生繳費情形，並可適時提醒未繳費學生，進而知悉學生家庭狀況主動予以協助，讓孩子能安心就學。
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