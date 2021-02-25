柯文哲宣示後疫數位轉型白皮書 任期下半段重要工作

因應新冠肺炎疫情持續，台北市長柯文哲今公布「北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，會以市民為中心、一基礎、兩配套、兩發展，及15項優先行動方案。不過由於柯文哲今天宣布的後疫時代15項優先行動方案，幾乎是已經在推動的政策，柯文哲說，過去沒有上位指導原則，現在有明確計畫，並有市府中央支援團隊、及專案小組，這將是他任期下半段的重點工作。

柯文哲今天率市府相關局處宣布後疫情時代，北市府要如何因應產業轉型，並提出產業數位轉型政策白皮書，不過內容包括數位人才、健康產業、智慧交通等，許多都是已經在推動的政策，柯文哲表示，過去各局處並沒有上位指導原則，推動上許多細節，都是各局處發展E化各自執行，不過現在會有一個中央支持團隊，支持各局處發展E化，另外，過去花的錢也太少。

柯文哲也提到，不應當用放任的態度，讓民間發展，柯文哲舉推動電子發票為例，電子發票的系統設置，一個就要花5萬元，若一家公司要花5萬元設置電子發票，必須規模營業額夠大，除非用政府力量降低成本，否則公司要到一個程度規模，才可能作，攤販怎麼可能建立(電子發票)？所以，要用國家的力量進行。

柯文哲說，北市府的產業數位轉型政策白皮書有上位指導原則、明確計畫，還有市府的中央支援團隊、專案小組，未來兩年，是台北市政府的重點工作。