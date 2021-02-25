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柯文哲：疫情趨緩 沒理由嚴格鎖國 台北燈節應可照辦

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天表示，隨著國際疫情趨緩，台灣也沒有理由嚴格鎖國，「所以如果現在問我，台北燈節應可以照辦。」圖／北市媒體事務組提供
台北市長柯文哲今天表示，隨著國際疫情趨緩，台灣也沒有理由嚴格鎖國，「所以如果現在問我，台北燈節應可以照辦。」圖／北市媒體事務組提供

中央流行疫情指揮中心宣布，3月1日零時起，恢復非本國籍人士有條件入境及桃園機場轉機作業。台北市柯文哲今天表示，隨著國際疫情趨緩，台灣也沒有理由嚴格鎖國，「所以如果現在問我，台北燈節應可以照辦。」

柯文哲說，隨著3月之後，慢慢開放外籍人士有條件入境，柯說，這是動態平衡，因目前美國只剩6萬多的感染人數，正因全世界疫情趨緩，台灣沒有理由嚴格鎖國，中央放人進來也會量力。

柯文哲表示，現在台北市的居家檢疫人數約3千多人，之前爬到9千多，就會超過防疫能量，北市府還是會與中央密切聯絡，所以全世界疫情趨緩下，嚴格鎖國會慢慢放鬆，不過過程中，北市府還是會與中央保持聯繫，會維持防疫容量可以控制範圍內，讓國際交流可以恢復。

至於元宵節被議員質疑，防疫雙標，柯文哲則回應，「如果現在問我，台北燈節可以照辦，不過一個多月前叫我猜，真不曉得」。柯文哲也說，還沒打疫苗前，還是要戴口罩，還是一樣，若有風吹草到，還是會下清楚命令。

柯文哲 疫情 北市

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