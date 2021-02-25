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同台江啟臣引關注 柯文哲：居住正義是各黨的事

中央社 / 台北25日電

台北市長柯文哲昨天與國民黨主席江啟臣同台，引發「藍白合作」討論。柯文哲今天說，居住正義是所有政黨的事，要中央、地方一起努力，沒道理國民黨辦的活動其他人不能參加。

柯文哲昨天出席國民黨舉辦的「願景台灣2030」論壇，發言時點名江啟臣要解決空屋稅、囤房稅等問題；柯文哲今天說，為了達到居住正義，蓋社會住宅只是其中一種方法，還有分期租金補貼跟稅制改革等手段可以運用，空屋稅、囤房稅、多屋稅都需要中央立法處理，中央、地方要一起做。

他表示，藍綠之間，只要是民生議題大家都可以談，沒道理國民黨談居住正義其他人就不可以參加，居住正義不是民進黨或國民黨的事，是所有政黨的事，「我要嚴厲譴責，這個國家怎麼只剩下意識形態、顏色」。

此外，媒體報導，柯文哲在春節期間拜訪許多綠營政要。柯文哲對此表示，不需要去製造別人困擾，難道他去拜訪綠營每個人，都要因為害怕被發現而戴鴨舌帽、口罩，「我們怎麼會把國家塑造成這麼恐怖？」

他接著說，二二八本來是台灣人忘掉過去悲傷、重新團結的日子，「怎麼會搞到變成大家在吵架，搞什麼鬼」。他認為，在政治上持有更多權力的人，應要盡最大力量讓台灣成為更團結和諧的社會，而不是讓社會更分裂。

對於台北市議員林穎孟批評一日雙城宣傳費比二二八紀念活動高近6倍，柯文哲說，不同時間、不同參加人數的不同活動卻要求宣傳經費一樣，「我只能說這個議員的邏輯跟智商是有問題的」。

柯文哲 國民黨 居住正義

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