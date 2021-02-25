快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡北道路開發案卡關交通部 侯友宜盼中央儘速核定

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示新北會靜待中央核定，讓淡水人擁有一條便捷、安全的道路。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示新北會靜待中央核定，讓淡水人擁有一條便捷、安全的道路。記者張睿廷／攝影

新北市目前已將淡北道路開發案送到中央，但交通部認為，該案是為解決台2線交通壅塞問題，但台北市民意仍存疑慮，已責成交通部從整體性考量，參考專家學者意見研議評估再據以協調解決，形同卡關。新北市長侯友宜今表示，大家都希望淡水民眾有一條快速便捷又能安全回家的道路，我們會持續與中央溝通，希望能讓此案儘速核定。

侯友宜表示，淡北道路經過多年努力，也經過環評委員支持，目前已經報到行政院，待中央核定，雖現在有些民代有不同意見，但新北市都會尊重並持續與他們溝通，盼能盡快動工。

侯友宜說，他們很感謝中央與交通部願意給予指導及協助評估，新北市相信在中央仔細得分析下，會做出最好的決定，以不同的思維來協助淡北道庫開發案，新北市會靜待中央核定，希望交通部能協助讓淡水民眾擁有一條快速又安全的道路，讓淡水不再壅塞，減少交通事故的發生。

侯友宜 淡水

延伸閱讀

新北連3起凶殺案 侯友宜：快速壓制並檢討預防

國民黨主席之爭 侯友宜祝福：每個人心想事成

推動能源轉型 蔡英文、侯友宜出席太陽光電系統啟用

陳時中參選雙北市長？ 侯友宜：願意做事都歡迎

相關新聞

有來騎車就送小提燈 新北鼓勵連假到河濱公園踏青

新北市高灘地工程管理處鼓勵民眾到河濱公園騎車散心，自26日起凡民眾於個人社群網站打卡在新北河濱騎車的照片，即可到15處指...

囤房稅爭議 游淑慧再批柯文哲「給建商銷售寬限期」

台北市長柯文哲昨天應邀出席國民黨「願景台灣2030」論壇，柯文哲在「居住正義」階段發言表示，囤房稅、購屋稅、空屋稅全部打...

新北行動支付繳納學費今上線 免出門即可完成繳費

新北市教育局與台灣銀行、一卡通票證股份有限公司一起推動學雜費多元支付，今日起「新北校園通APP」推出學雜費繳費功能，包含...

柯文哲宣示後疫數位轉型白皮書 任期下半段重要工作

因應新冠肺炎疫情持續，台北市長柯文哲今公布「北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，會以市民為中心、一基礎、兩配套、兩發...

柯文哲：疫情趨緩 沒理由嚴格鎖國 台北燈節應可照辦

中央流行疫情指揮中心宣布，3月1日零時起，恢復非本國籍人士有條件入境及桃園機場轉機作業。台北市長柯文哲今天表示，隨著國際...

淡北道路開發案卡關交通部 侯友宜盼中央儘速核定

新北市目前已將淡北道路開發案送到中央，但交通部認為，該案是為解決台2線交通壅塞問題，但台北市民意仍存疑慮，已責成交通部從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。