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淡北道路開發案卡關交通部 侯友宜盼中央儘速核定
新北市目前已將淡北道路開發案送到中央，但交通部認為，該案是為解決台2線交通壅塞問題，但台北市民意仍存疑慮，已責成交通部從整體性考量，參考專家學者意見研議評估再據以協調解決，形同卡關。新北市長侯友宜今表示，大家都希望淡水民眾有一條快速便捷又能安全回家的道路，我們會持續與中央溝通，希望能讓此案儘速核定。
侯友宜表示，淡北道路經過多年努力，也經過環評委員支持，目前已經報到行政院，待中央核定，雖現在有些民代有不同意見，但新北市都會尊重並持續與他們溝通，盼能盡快動工。
侯友宜說，他們很感謝中央與交通部願意給予指導及協助評估，新北市相信在中央仔細得分析下，會做出最好的決定，以不同的思維來協助淡北道庫開發案，新北市會靜待中央核定，希望交通部能協助讓淡水民眾擁有一條快速又安全的道路，讓淡水不再壅塞，減少交通事故的發生。
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