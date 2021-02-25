聽新聞
test
0:00 / 0:00
228三天連假 國五石碇坪林南向入口實施封閉管制
今年228假期自2月27日起至3月1日共有3天連假，新北警方預判從2月26日下午過後，新北轄內各交流道、高架(快速)道路匝道口、周邊及交通瓶頸道路將湧現車流，建議短途使用國一、省道或替代道路、長途使用國三，或多搭乘大眾交通運輸工具避免車潮。
新北交通大隊指出，因應國道五號於2月27日至28日每日凌晨零時至中午12時，在石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」，欲前往宜花東地區旅客，建議改走相關替代道路，或避開管制時段延後出發。
警方提醒，2月28日上午9時至12時「台灣機車路權促進會」在北宜公路舉辦「北宜區間乖寶寶」活動，建議行經該路段用路人提早改道，以節省寶貴時間。
為掌握即時路況資訊，請民眾多利用新北市政府警察局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣（0800-000123）、新北市警局局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言