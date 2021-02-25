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228三天連假 國五石碇坪林南向入口實施封閉管制

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
228三天連假，國道五號石碇坪林南向入口在27及28日，於凌晨零時至中午12時實施封閉管制，新北交大呼籲用路人注意最新路況，或改走相關替代道路。圖／新北交大提供
228三天連假，國道五號石碇坪林南向入口在27及28日，於凌晨零時至中午12時實施封閉管制，新北交大呼籲用路人注意最新路況，或改走相關替代道路。圖／新北交大提供

今年228假期自2月27日起至3月1日共有3天連假，新北警方預判從2月26日下午過後，新北轄內各交流道、高架(快速)道路匝道口、周邊及交通瓶頸道路將湧現車流，建議短途使用國一、省道或替代道路、長途使用國三，或多搭乘大眾交通運輸工具避免車潮。

新北交通大隊指出，因應國道五號於2月27日至28日每日凌晨零時至中午12時，在石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」，欲前往宜花東地區旅客，建議改走相關替代道路，或避開管制時段延後出發。

警方提醒，2月28日上午9時至12時「台灣機車路權促進會」在北宜公路舉辦「北宜區間乖寶寶」活動，建議行經該路段用路人提早改道，以節省寶貴時間。

為掌握即時路況資訊，請民眾多利用新北市政府警察局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心，並隨時與警廣（0800-000123）、新北市警局局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

228三天連假，國道五號石碇坪林南向入口在27及28日，於凌晨零時至中午12時實施封閉管制，新北交大呼籲用路人注意最新路況，或改走相關替代道路。圖／新北交大提供
228三天連假，國道五號石碇坪林南向入口在27及28日，於凌晨零時至中午12時實施封閉管制，新北交大呼籲用路人注意最新路況，或改走相關替代道路。圖／新北交大提供
228三天連假，國道五號石碇坪林南向入口在27及28日，於凌晨零時至中午12時實施封閉管制，新北交大呼籲用路人注意最新路況，或改走相關替代道路。圖／新北交大提供
228三天連假，國道五號石碇坪林南向入口在27及28日，於凌晨零時至中午12時實施封閉管制，新北交大呼籲用路人注意最新路況，或改走相關替代道路。圖／新北交大提供

警察 替代道路

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