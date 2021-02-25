228三天連假 國五石碇坪林南向入口實施封閉管制

今年228假期自2月27日起至3月1日共有3天連假，新北警方預判從2月26日下午過後，新北轄內各交流道、高架(快速)道路匝道口、周邊及交通瓶頸道路將湧現車流，建議短途使用國一、省道或替代道路、長途使用國三，或多搭乘大眾交通運輸工具避免車潮。

新北交通大隊指出，因應國道五號於2月27日至28日每日凌晨零時至中午12時，在石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」，欲前往宜花東地區旅客，建議改走相關替代道路，或避開管制時段延後出發。

警方提醒，2月28日上午9時至12時「台灣機車路權促進會」在北宜公路舉辦「北宜區間乖寶寶」活動，建議行經該路段用路人提早改道，以節省寶貴時間。