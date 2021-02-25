快訊

苦蹲8年冤獄逆轉！船長被控運毒判18年 重審今改判無罪

稱需要紓壓…法官上班跑去種菜、釣魚 職務法庭判罰俸1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響 北市去年受理消費申訴案件創新高成長45%

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市消保官稽查消費場所。圖/北市法務局提供。
北市消保官稽查消費場所。圖/北市法務局提供。

北市政府法務局今公布去年北市受理消費申訴案件統計結果，共計1萬9669件，較108年的1萬3549件暴增6120件，創歷史新高，成長率45%，約占全國案件總件數6萬8698件的29％。分析原因多半與疫情相關，以運輸類、運動健身類、旅遊類等增加最多，躋身前五大消費爭議類型。

法務局表示，受疫情影響帶動網購商機，案件數排行第1名之類型依舊為「網路電視購物類」，共2601件，相較於108年總數1968件，增加約32%，爭議案件發生原因以商品瑕疵及退換貨等為主。

案件數排行榜第2名之類型為「運輸類」，共1636件，較108年609件大幅增加為2.7倍，其中「航空運輸類」為爭議大宗，計有954件，較108年303件大幅成長為3倍多，主因為去年初起，隨新冠疫情於全球持續蔓延，各國旅遊疫情建議等級陸續提升，許多航空大幅減班或取消航班，衍生機票取消及退費等相關爭議。

法務局指出，值得注意的是「運輸類」中「美食外送平台」消費爭議大幅增加，研判受疫情影響APP美食外送服務需求增加，消費爭議亦隨之增加。　　

排名第3為「運動健身類」，主因為疫情期間消費者不欲前往密閉空間的健身房，要求會籍暫停、終止教練課程、請求退費等。另加上去年有HadesFit海帝斯健身俱樂部、輕適能運動空間（Light Fitness）、Venus Fitness健身房、BioFit健身房等多家中小型健身業者無預警倒閉，衍生大量消費爭議。本類型109年度共有1554件，較108年413件大幅成長為3.8倍。    

排名第4名的「線上遊戲類」，與108年相較，案件量由962件增加為1057件。常見消費爭議原因有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。    

排名第5名為「旅遊類」，計有886件，較108年476件成長近1倍，為首次登上類型排行榜前5名。究其原因，亦是受疫情影響，使得消費者原排定旅遊行程及計畫延期或取消所衍生退費等消費爭議。    

法務局指出，消費者如有任何消費爭議之問題，可利用消費者服務專線「1950」，獲得消費爭議之專業諮詢，臺北市政府法務局消保官亦會依消費者保護相關法令規定持續進行查處，以維護消費者權益。

疫情 健身 北市

延伸閱讀

新北催政院快核淡北道路案 吳澤成：北市民意仍存疑慮

北市：大巨蛋安全梯圖說不符 遠雄應重申請

馬英九出席北市228、台灣國家聯盟退協辦 北市：能理解

掰了遠雄？外傳辜仲諒入主大巨蛋 北市：沒聽到消息

相關新聞

有來騎車就送小提燈 新北鼓勵連假到河濱公園踏青

新北市高灘地工程管理處鼓勵民眾到河濱公園騎車散心，自26日起凡民眾於個人社群網站打卡在新北河濱騎車的照片，即可到15處指...

228三天連假 國五石碇坪林南向入口實施封閉管制

今年228假期自2月27日起至3月1日共有3天連假，新北警方預判從2月26日下午過後，新北轄內各交流道、高架(快速)道路...

疫情影響 北市去年受理消費申訴案件創新高成長45%

台北市政府法務局今公布去年北市受理消費申訴案件統計結果，共計1萬9669件，較108年的1萬3549件暴增6120件，創...

北市府公布「後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」

台北市政府上午舉行記者會公布「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，記者會邀請產業一起以「重開機」的決心尋求「彎道超...

淡北道路案 新北聲聲催 吳澤成：北市民存疑慮

新北市長侯友宜昨在市政會議拜託中央快速核定去年通過二階環評的淡北道路經費補助，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成表示，本案...

近千車友 228時速40跑北宜

新北市府前天宣布所有區間測速暫時停用，以移動式測速繼續執法，昨引來大型重型機車友質疑，此舉是針對「228北宜乖寶寶運動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。