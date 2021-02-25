疫情影響 北市去年受理消費申訴案件創新高成長45%

台北市政府法務局今公布去年北市受理消費申訴案件統計結果，共計1萬9669件，較108年的1萬3549件暴增6120件，創歷史新高，成長率45%，約占全國案件總件數6萬8698件的29％。分析原因多半與疫情相關，以運輸類、運動健身類、旅遊類等增加最多，躋身前五大消費爭議類型。

法務局表示，受疫情影響帶動網購商機，案件數排行第1名之類型依舊為「網路電視購物類」，共2601件，相較於108年總數1968件，增加約32%，爭議案件發生原因以商品瑕疵及退換貨等為主。

案件數排行榜第2名之類型為「運輸類」，共1636件，較108年609件大幅增加為2.7倍，其中「航空運輸類」為爭議大宗，計有954件，較108年303件大幅成長為3倍多，主因為去年初起，隨新冠疫情於全球持續蔓延，各國旅遊疫情建議等級陸續提升，許多航空大幅減班或取消航班，衍生機票取消及退費等相關爭議。

法務局指出，值得注意的是「運輸類」中「美食外送平台」消費爭議大幅增加，研判受疫情影響APP美食外送服務需求增加，消費爭議亦隨之增加。

排名第3為「運動健身類」，主因為疫情期間消費者不欲前往密閉空間的健身房，要求會籍暫停、終止教練課程、請求退費等。另加上去年有HadesFit海帝斯健身俱樂部、輕適能運動空間（Light Fitness）、Venus Fitness健身房、BioFit健身房等多家中小型健身業者無預警倒閉，衍生大量消費爭議。本類型109年度共有1554件，較108年413件大幅成長為3.8倍。

排名第4名的「線上遊戲類」，與108年相較，案件量由962件增加為1057件。常見消費爭議原因有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。

排名第5名為「旅遊類」，計有886件，較108年476件成長近1倍，為首次登上類型排行榜前5名。究其原因，亦是受疫情影響，使得消費者原排定旅遊行程及計畫延期或取消所衍生退費等消費爭議。

法務局指出，消費者如有任何消費爭議之問題，可利用消費者服務專線「1950」，獲得消費爭議之專業諮詢，臺北市政府法務局消保官亦會依消費者保護相關法令規定持續進行查處，以維護消費者權益。