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有來騎車就送小提燈 新北鼓勵連假到河濱公園踏青

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
沐心池在天氣好時擁有絕佳天然美景。圖／新北市高灘處提供
沐心池在天氣好時擁有絕佳天然美景。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘地工程管理處鼓勵民眾到河濱公園騎車散心，自26日起凡民眾於個人社群網站打卡在新北河濱騎車的照片，即可到15處指定自行車租借站免費領取新北犇騰小提燈，享受騎乘之樂還能共度元宵。

今年元宵節緊鄰228連假，在國內疫情趨緩下，不少人都有出遊計畫，高灘處也應景推出，只要民眾在個人FB、IG上傳在新北河濱騎車照片、影片，並標註「#2021新北河濱騎單車提犇騰小燈」，就能在15處河濱公園自行車租借站免費獲得限量奔騰小提燈。

高灘處還推薦連假好去處，民眾不妨騎車至大漢溪方向欣賞沿途自然景觀，周邊有三鶯租借站可領取，還有樹林河濱公園秘境「沐心池」。沐心池以心型設計而得名，搭配池旁大榕樹，天氣好能看見波光倒影美景，是療癒身心的好去處。

另外，民眾也可帶小朋友至大都會公園熊猴森樂園走跳，園內設置31座溜滑梯及100組遊具，趁著還沒進入夏天，能在園內盡情玩耍，周邊也設置租借站二重與辰光站。

新北市河濱公園15處租借站資訊如下：二重、八里、淡水、成蘆、華江、新月、浮洲、永和、陽光、碧潭與辰光站等11站，平假日白天皆可租借，另4處忠孝、汐止、鹿角溪、三鶯站則僅於假日提供租借服務。

新北市高灘處配合民政局推出到河濱公園騎車打卡即送犇騰小提燈的活動。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處配合民政局推出到河濱公園騎車打卡即送犇騰小提燈的活動。圖／新北市高灘處提供

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