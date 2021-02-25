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有來騎車就送小提燈 新北鼓勵連假到河濱公園踏青
新北市高灘地工程管理處鼓勵民眾到河濱公園騎車散心，自26日起凡民眾於個人社群網站打卡在新北河濱騎車的照片，即可到15處指定自行車租借站免費領取新北犇騰小提燈，享受騎乘之樂還能共度元宵。
今年元宵節緊鄰228連假，在國內疫情趨緩下，不少人都有出遊計畫，高灘處也應景推出，只要民眾在個人FB、IG上傳在新北河濱騎車照片、影片，並標註「#2021新北河濱騎單車提犇騰小燈」，就能在15處河濱公園自行車租借站免費獲得限量奔騰小提燈。
高灘處還推薦連假好去處，民眾不妨騎車至大漢溪方向欣賞沿途自然景觀，周邊有三鶯租借站可領取，還有樹林河濱公園秘境「沐心池」。沐心池以心型設計而得名，搭配池旁大榕樹，天氣好能看見波光倒影美景，是療癒身心的好去處。
另外，民眾也可帶小朋友至大都會公園熊猴森樂園走跳，園內設置31座溜滑梯及100組遊具，趁著還沒進入夏天，能在園內盡情玩耍，周邊也設置租借站二重與辰光站。
新北市河濱公園15處租借站資訊如下：二重、八里、淡水、成蘆、華江、新月、浮洲、永和、陽光、碧潭與辰光站等11站，平假日白天皆可租借，另4處忠孝、汐止、鹿角溪、三鶯站則僅於假日提供租借服務。
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