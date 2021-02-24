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傳統又環保 新北犇騰小提燈玩法超過30種

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北犇騰小提燈玩法多元，歡迎民眾發揮創意分享獨家玩法。圖／新北市民政局提供
新北犇騰小提燈玩法多元，歡迎民眾發揮創意分享獨家玩法。圖／新北市民政局提供

新北市今年推出犇騰小提燈「牛來富」、「功夫牛」、「牛哞王」三款牛造型，搭配11款配件可玩出多達33種變化，民政局長柯慶忠表示，小提燈以以身邊可得光源取代LED燈泡，兼顧環保及傳統且實用性高，可作為家中各種用品的小裝飾。

新北各區公所在上周末陸續發放「牛來富」、「功夫牛」、「牛哞王」3款小提燈，彼此各有象徵，分別代表財富、健康與新北的社會福利，並延續去年不再附贈LED燈及電池，以現有手機、手電筒、小夜燈、頭燈等各式燈具做為光源，避免電池及燈泡造成環境污染，為環境保護盡一份心力。

考量到元宵節後小提燈的再利用，這次在尺寸上也有特別設計，可組裝達33種變化，可以當作衣服、家電、時尚配件等裝飾療癒小物。

民政局提醒，未能到現場領取的民眾，可上民政局官網下載各款小提燈圖檔，以一般A4紙彩色列印，並準備黏膠、美工刀等剪貼工具，依圖示說明或觀看組裝教學影片剪貼凹摺製作，即可完成。

板橋區王媽媽說，新北犇騰小提燈創意又環保，不只增加親子間互動，還可訓練小朋友空間概念認知，讓手部動作更精細。不只小朋友玩得開心，OL陳小姐也分享自己將「牛來富」金牛角貼在鏡框上的玩法。民政局表示，民眾如有創意玩法，歡迎上「新北民政保平安」粉專分享，還可參加線上活動抽星巴克禮券。

元宵節

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