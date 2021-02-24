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副機師戀上空姐 20對新人趕元宵前夕互許終身
象徵浪漫和團圓的元宵節將到，今、明2天又是農曆宜嫁娶日子，板橋戶所一早擠滿結婚的新人及親友團，截至17時共有20對新人約定終身，其中還包括華航副機師與空姐的組合，2人透露今日正好是交往周年，搭配喜日決定登記結婚。
華航副機師李先生和空姐老婆陳小姐在澳洲雪梨出差時相遇，因偶然相遇後在去年開始交往，適逢交往1周年，兩人甜蜜現身登記，羨煞戶所其他人。
據板橋戶所統計，從上午戶所就擠滿要登記結婚的新人，直到下午人潮依舊，合計在17時前已完成20對新人結婚登記。
板橋戶所主任盧碧蘭表示，228連續假期即將到來，如有辦理結婚登記需求之民眾，建議可於結婚登記日3個辦公日內，向戶政事務所辦理結婚登記，並指定結婚登記生效日，歡迎多加利用。
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