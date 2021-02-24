台二線三芝段石砌花台危險 騎士盼改善

台二線上淡水往三芝的入口，由公路總局在路側施作了一個石砌花台，為道路增添綠意美景，因下坡突然凸起在路面的石砌花台很危險，騎士向里辦公室來陳情盼改善，以免發生意外，為此，立委洪孟楷請公路總局景美工務段會勘，商討是否有改善的可能。

後厝里長楊秀彥說，民眾多次反應，也辦理過很多次會勘，現場裝上了防撞導桿與黃黑相間的警示標示，依舊還是有騎士向里辦公室來陳情，而突然隆起的石砌花台就怕有騎士不小心撞上倒地，發生嚴重意外，希望防患未然 ，不要等事故發生再來檢討。

立法委員洪孟楷指出，不少民眾向辦公室陳情，道路路側做了花台，不論是騎士擦撞花台或是與汽車爭道擦撞都有可能會發生，產生了安全的疑率，因此也要求景美工務段應該要將道路改善，以平順為原則，還給用路人安全的用路環境。

立委洪孟楷要求公路總局景美工務段要限期改善，尤其在即將到來的夏天是北海岸觀光旅遊的旺季，不少單車、自行車與機車旅遊民眾也會增加，期盼在旅遊旺季之前先把道路改善，提升安全性，讓不論是在地的用路人或是觀光旅遊的騎士，用路都可以更加有保障。