人行道磚破損難行 汐止白雲國小改善通學路

汐止區白雲國小週邊的人行道上種了一整排的榕樹，時間一久樹根凸起撐壞了人行道磚，破損不平的磚塊影響學童及行人通行安全，所以，經新北市議員廖先翔協助新北市政府推動的通學巷改善計劃，本月底可以完工，保障學生通行安全。

白雲國小校長王國維指出，之前白雲國小的通學廊道，因為年代久遠所以有一些地坪隆起、甚至高低落差的狀況，造成社區行人或是孩子在行走的時候有安全上的疑慮，這次非常感謝新北市政府推動通學巷政策，除了可以弭平高低落差、破損狀況之外，也進行綠美化，期待可以帶給社區民眾、學生，一個安全舒適的通學巷環境。

市議員廖先翔表示，新北市政府在去年推出通學巷政策，主要是保障學生在上學途中有更安全的通學路線，那我們汐止區的白雲國小是汐止第一個爭取到通學巷專案的學校。

廖先翔指出，目前工程已經陸續在收尾當中，而工程有分為幾個部分，首先是人行道的順平，過去人行道因為時間久了凹凸不平，除了進行調整也將高低降低讓車輛在開車門的時候不會撞到。

另外，在白雲國小側門弘道街人行道淨寬不足，也進行加寬，讓小朋友在通行的時候不用再拍被擠到馬路上，同時電桿也一併遷移到旁邊，不會再擋在路中間，接下來北峰國小也在規劃當中，今年還有其他學校如果在通行上也有要改善的地方，也會進行協助。