耗資1.3億新店直潭活動中心偏遠閒置 擬設銀髮俱樂部

新北市新店直潭活動中心以直潭淨水場土地徵收溢價款興建，耗資1.3億，屋齡僅5年，外觀新穎、內部設施齊全，但因地處偏遠、使用率低，遭批評是「蚊子館」。新店區公所今召開座談會討論活化方案，初步將申請設立銀髮俱樂部，市議員陳儀君也表示，未來可媒合日照中心、托老等機構進駐，呼應在地人口老化問題。

直潭活動中心為兩層樓綠建築，一樓為開放式閱覽室及小型運動中心，可打羽球、桌球，二樓有藝文教室、料理空間、友善身障廁所、茶水間，地下室則有23個汽車格及數十個機車格，活動中心旁還有綠色草坪公園，環境清幽。

不過，因直潭活動中心距離市區遙遠、使用率低，僅里長開會或消防隊訓練才會使用，民眾須向公所申請、借用才會開放，因此被批評是蚊子館。新店區公所今邀集居民、民代研議活化，將由公所協助社區管委會申請設立銀髮俱樂部，提供每周兩次、每次三小時的銀髮活動及課程。

陳儀君也建議，可由社區管委會輪班管理，讓活動中心保持開放，並可提供社區的太極拳班使用，避免空間浪費；另未來可由社會局評估，引進日照中心、托老等機構，呼應在地人口老化問題。

新店區長朱思戎指出，直潭活動中心興建費用為直潭淨水場土地徵收的溢價款，按規定必須作為在地的公共設施，興建時也召開地方說明會才決定興建，2016年底完工、隔年初移交公所管理，雖不斷推廣使用，但因地處偏遠，使用率仍低。