淡水忠山里21戶無自來水 立委爭取年底設置

新北市淡水區忠山里1鄰地處偏遠，有21戶只能飲用地下水或是山泉水，地方反應了20多年，都沒下文，經向立委洪孟楷協助爭取到1200萬元經費，將在今年完成設計發包作業，包括加壓站的設置接續管線等等，有望在年底就讓21戶居民有自來水可用。

打開水龍頭，就有自來水可用，是日常生活不可缺少的重要資源，但是對於新北市淡水區忠山里的21戶居民而言，可說是苦等了20多年，都還是只能飲用地下水或是山泉水。

忠山里長潘炳丁表示，過去反應了20多年，都沒下文，這次向立委洪孟楷來陳情，並且辦理了現場會勘，許多居民都相當關心來到現場參與，就是希望可以設置自來水。

里長潘炳丁指出，過去大家飲用地下水，擔心水質會被鄰近的工廠或是農田的農藥殺草劑汙染，在颱風過後，打開水都是混濁無法使用，這樣的情況讓居民相當苦惱。

對此立法委員洪孟楷在昨(23)日邀集自來水公司、經濟部水利署、淡水區公所等單位來到現場會勘，協調設置自來水的事宜。

對此，市議員鄭戴麗香及蔡錦賢也都到現場來關心相當重要的民生用水問題。

立委洪孟楷表示，由於忠山里1鄰地處偏遠，在協調之後，爭取到1200萬元的經費，將在今年完成設計發包作業，包括加壓站的設置接續管線等等，有望在年底就可以讓居民，有21戶的居民有自來水可用。