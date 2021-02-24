新店文史館文物「出巡」 學生驚訝時間轉變

新店文史館去年度與新店各學校辦理文物「出巡」活動，獲得熱烈回響，今年再度將館藏文物善加利用，今(24)日第一站就來到五峰國中，志工楊德聲帶著學生了解五峰國中過去歷史，用一張張舊照片讓學生訝異校園過去與現在的轉變。

五峰國中學生鄭曉瞳表示，沒想到大坪林東圳位置，竟然是學校現在的腳踏車區，感覺走在校園的每一步，都很有故事。

由於今年正好是萬新鐵路100週年，因此文史館文史志工也藉由萬新鐵路老照片，讓同學們了解在當時最重要的大眾運輸工具與地方發展的關係，另外還帶來難得一見的學生火車月票。

此外新店的文化發展脈絡，與新店溪息息相關，所以文史館也別開生面安排了水質檢測小實驗，透過試劑，讓同學們清楚了解無患子水、肥皂、洗碗精等不同清潔劑的PH質與磷酸鹽含量，還有這些洗劑對水環境的影響。文史館巧妙的將自然學科與鄉土文化教育相結合，讓學生對在地鄉土文化，有了更深刻的體驗。

新北市立圖書館新店分館主任梁敬賢表示，把文物帶進學校指的是，將文史館的文物與出巡學校的地方特性相結合，帶入校園與師生共同感受由物見史的時間長河。