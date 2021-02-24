全民英雄即刻CPR救回3命 獲柯文哲表揚
北市日前有3名民眾分別在捷運站和松山機場路倒命危，幸經4名熱心民眾在救護車抵達前的急救空窗期實施CPR，成功挽回寶貴性命，台北市長柯文哲今天公開表揚4名全民英雄。
台北市消防局今天發布新聞稿表示，有3名病患分別於去年12月29、30日和今年元旦時期，在台北捷運龍山寺站、西門捷運站及台北松山機場發生倒地後失去心跳呼吸情形，當下幸經4名熱心民眾於救護車抵達前的急救空窗期協助實施心肺復甦術（CPR），成功挽回寶貴性命。
其中，有2名患者目前都順利康復出院，另1名仍在住院。
消防局指出，為表揚這4名熱心民眾義行，包括柯姓男民眾、陳姓男民眾、育成高中謝同學和台北市義消大直分隊王副分隊長在內，台北市長柯文哲今天也予以公開表揚和感謝。
根據台北市統計資料指出，患者停止呼吸心跳後，旁觀者愈早實施CPR與患者癒後品質有顯著關係，有接受旁觀者CPR的存活率為無旁觀者CPR的2倍。
消防局表示，台北市旁觀者CPR比率從民國103年的26%，逐年提升至109年的45.54%；且自104年起，經119急救送醫的心肺功能停止（OHCA）患者，每年都有破百人康復出院，去年雖受疫情影響，仍有111人康復出院。
另，自88年累計至今年1月止，已救回1185名OHCA患者康復出院。
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