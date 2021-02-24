新北連3起凶殺案 侯友宜：快速壓制並檢討預防

新北市昨天接連發生3起凶殺案，引發治安亮紅燈疑慮。市長侯友宜今天說，新北治安相當穩定，針對個別因素造成的凶殺案，除最快速度壓制，事後也不斷檢討以採取更好預防。

新北市長侯友宜下午出席新北市政府警察局致贈新北市牙醫師公會感謝狀儀式，會後接受媒體聯訪時表示，身為警察出身的市長，感念同仁長期不眠不休捍衛治安和防疫，尤其這段時間，很多同仁因熬夜、勤務而不幸受傷甚至往生，令人相當不捨，所以來給他們加油打氣。

侯友宜說，他要求各級幹部一定要體恤基層同仁，輪休和所有各項福利都要人性化，該休息放假就休息放假，如此才能全力以赴把治安做好。

媒體詢及昨天新北市發生分手情侶疑因談判起衝突造成1死2傷、女兒疑因金錢問題涉持刀刺死媽媽、一名男子在家門口遭砍6刀等凶殺案，是否擔心治安亮紅燈。

侯友宜表示，新北市的治安相當穩定，針對個別如感情等問題所造成的凶殺案，都要求以最快速度壓制，立即破案、有效防範，事後不斷檢討更好的預防措施，讓新北市治安更往前走。