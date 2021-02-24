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瑞芳社福中心啟用 新北還要再增設3中心

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局今成立瑞芳社福中心，是新北第11處的社福中心。圖／新北社會局提供
新北社會局今成立瑞芳社福中心，是新北第11處的社福中心。圖／新北社會局提供

新北社會局今成立瑞芳社福中心，是新北第11處的社福中心，社會局長張錦麗指出，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮原屬於七星社福中心服務轄區，為了縮短社工訪視與載送物資的通勤時間，春節過後正式啟用瑞芳社福中心。

新北市幅員廣大，原設有10處社福中心，提供各區弱勢、失能家庭的資源連結，由社工評估食、衣、住、行、醫療等相關需要，並給予資源連結，協助取得正常生活，今啟用的瑞芳社福中心，成為新北第11處。

張錦麗說，在市議員林裔綺建議下，與地方里長協調利用三里市民活動中心4樓做為瑞芳社福中心，將作為社區第一線的福利服務窗口，整合區公所、派出所、衛生所、學校、在地民間單位等私公網絡資源，提供民眾相關社福服務。

張錦麗指出，未來仍會陸續佈建在地的社福中心，包括原新泰社福中心服務的泰山、五股、林口另設置泰五林社福中心；人口眾多的板橋區擴建板橋第2社福中心；原由雙和社福中心服務的中和、永和區域，另獨立出永和社福中心。

新北社會局社會工作科長劉文湘指出，泰五林社福中心預計設立在重建後的義學活動中心，板橋第2社福中心、永和社福中心的場地都還在找尋，不過相關人員配置、督導已做安排規劃，目前3處新單位先在原地點提供服務。

新北社會局今成立瑞芳社福中心，是新北第11處的社福中心。圖／新北社會局提供
新北社會局今成立瑞芳社福中心，是新北第11處的社福中心。圖／新北社會局提供

瑞芳 社工

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