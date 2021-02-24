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北市：大巨蛋安全梯圖說不符 遠雄應重申請

中央社 / 台北24日電

台北市建管處今天表示，同意大巨蛋復工後，抽查發現有安全梯圖說不符規定等2項缺失，遠雄應重新申請，否則不核發使用執照，遠雄預計2月底向台建中心提出申請。

停工近6年大巨蛋，歷經台北市政府都審、環差審查、防火避難評定後，建築管理工程處去年發布新聞資料指出，7月16日重新核發大巨蛋案建造執照後，遠雄7月30日申請復工，並完成、改正第3次變更設計，8月7日同意大巨蛋復工。

建管處今天表示，去年8月7日同意大巨蛋復工，但抽查變更設計建照結果，發現2項缺失，包括建築技術規則第97條安全梯圖說不符規定及未檢討第99條屋頂避難平台。

建管處指出，97條規定是大巨蛋樓梯須設安全梯且周邊需有防火牆及防火門區劃、99條為影城棟須檢討設置屋頂避難平台，2項缺失涉及原本評定性能設計，遠雄需重新辦理變更設計建照。

建管處表示，遠雄預計2月底會先向台灣建築中心申請變更性能設計審查，經台建中心審查合格後，需把變更的圖說，送至建管處完成核備，否則不核發使用執照，且審議過程不對外公開。

此外，媒體報導，棒協理事長辜仲諒有意投資大巨蛋。對此，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說，沒聽到相關消息，遠雄尚未向市府提出營運變更，市府目前沒立場回應；若大巨蛋未來要移轉，遠雄要先核報市府，包含營運規劃、股權移轉比例等內容，再由市府審核。

大巨蛋 建築

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