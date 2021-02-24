快訊

福原愛曬新照仍不見婚戒！網友「流淚發問」 她親回7字吐真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不爽新北市府「摸頭」 近千車友228當天將時速40跑北宜

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
台灣機車路權促進會在臉書發起「228北宜區間乖寶寶運動」，抗議濫設區間測速。圖／本報資料照片
台灣機車路權促進會在臉書發起「228北宜區間乖寶寶運動」，抗議濫設區間測速。圖／本報資料照片

區間測速因爆出資安疑慮，新北市府宣布，所有區間測速暫時停用，以移動式測速繼續執法，但引來不少重機車友質疑，此舉是針對「228北宜乖寶寶運動」的緩兵之計，以「摸頭」方式企圖讓活動停辦，區間測速遲早會重啟。主辦方也表示，活動將如期舉行，號召車友分頭從新北、宜蘭騎往坪林會合，沿途時速不超過40公里，藉此反對市府濫設區間測速，目前已有近千名車友表示有意願參加。

北宜公路19公里至23.1公里自2019年4月起設有區間測速，速限40公里，實施後每月平均事故數降低，新北市府也將擴大至全路段實施，但不少用路人認為速限40公里不符現況，重機車友更強烈反彈。

今年因區間測速設備爆發資安疑慮，新北市府也盤點各實施路段，目前新店環河路、台64已通過標檢局檢驗，北宜公路預計3月前完成。新北市府昨也宣布，所有區間測速暫時停用，以移動式測速繼續執法，待中央找到第三方公正機關確認沒有資安疑慮後，才會繼續使用。

不過，因台灣機車路權促進會在臉書發起的「228北宜乖寶寶運動」即將在周日登場，不少車友也質疑，新北市府此時宣布暫時停用區間測速，是企圖讓活動停辦或減少參加人數，但遲早還是會重啟。

對此主辦方也宣布，活動將照常舉行，號召車友228早上9點分頭從新店、頭城出發，前往坪林市區集合，「全線依法定速限行駛，不超速、不超車、不併行！」目前已有超過700人回覆會參加，約1800人有興趣。

重機車友許先生批評，「區間測速是為了少數老鼠屎，犧牲掉全體用路人的權益」，台9線(北宜公路)是台北往返宜蘭的重要便道，因機車上不了國道，全段區間測速簡直是剝奪大多數自制用路人在交通上的自由，不符合平等正義原則。

他也建議，交通亂象主因，是考駕照太簡單導致用路人觀念不成熟，若無法從根源改善，只能加強後天罰則，如在車禍熱點處加設測速照相，或針對導致車禍的重大違規重罰，比起區間更能達到遏止不當行為的效果。

測速

延伸閱讀

海之美─海洋文化與臺灣風貌

新北／石碇‧鱷魚島觀景平台

影／轉彎未減速 賓士車撞倒新北公車站牌後逃逸

永豐銀打造新北最大屋頂光電 累計合作廠年供電13億度

相關新聞

不爽新北市府「摸頭」 近千車友228當天將時速40跑北宜

區間測速因爆出資安疑慮，新北市府宣布，所有區間測速暫時停用，以移動式測速繼續執法，但引來不少重機車友質疑，此舉是針對「2...

淡江大橋主橋塔首支基樁打設 今年9月前完成58支基樁

淡江大橋預計在2024年底完工通車，將連接淡水八里地區，紓解關渡大橋交通量，交通部長林佳龍今出席「淡江大橋主橋塔首支基樁...

影／台北超嗨洗衣店！乾冰+雷射光 網笑翻：是夜店嗎？

台北市延平北路一間自助洗衣店，被打造成夜店風格，店裡除了播放動感的電音舞曲之外，還有雷射光線以及乾冰煙霧機，有網友說，可...

老台北的天橋大觀園 中華商場懷舊老照片出土！

中華商場綿延一公里，沿著鐵支路旁，充斥著霓虹燈招牌、水泥叢林，並以階梯、天橋、平台、長廊連接了上萬人的家庭生活與商業買賣，舉凡日常的如廁盥洗、晾衣曬被、飲食用餐、打罵小孩、顧客殺價、打盹乘涼、燒金紙拜拜、擺龍門陣泡茶聊天等，都在這裡留下無數歲月痕跡。

影／台灣中油力拚轉型 攜手經濟部成立先進觸媒中心

觸媒產業是政府推動循環經濟、節能環保、綠色產品等重要關鍵，台灣中油公司推動觸媒產業國產化，今天上午10點於嘉義市煉製研究...

姊姊妹妹一起來！乳癌患者溫柔傳愛募1100包尿布捐創世

雖然醫療院所面臨疫情嚴峻考驗，台中榮總乳房腫瘤科卻滿溢溫馨。由乳房腫瘤外科、乳癌患者「陽光姊妹淘」群組共同發起的「愛心捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。