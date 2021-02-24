不爽新北市府「摸頭」 近千車友228當天將時速40跑北宜

區間測速因爆出資安疑慮，新北市府宣布，所有區間測速暫時停用，以移動式測速繼續執法，但引來不少重機車友質疑，此舉是針對「228北宜乖寶寶運動」的緩兵之計，以「摸頭」方式企圖讓活動停辦，區間測速遲早會重啟。主辦方也表示，活動將如期舉行，號召車友分頭從新北、宜蘭騎往坪林會合，沿途時速不超過40公里，藉此反對市府濫設區間測速，目前已有近千名車友表示有意願參加。

北宜公路19公里至23.1公里自2019年4月起設有區間測速，速限40公里，實施後每月平均事故數降低，新北市府也將擴大至全路段實施，但不少用路人認為速限40公里不符現況，重機車友更強烈反彈。

今年因區間測速設備爆發資安疑慮，新北市府也盤點各實施路段，目前新店環河路、台64已通過標檢局檢驗，北宜公路預計3月前完成。新北市府昨也宣布，所有區間測速暫時停用，以移動式測速繼續執法，待中央找到第三方公正機關確認沒有資安疑慮後，才會繼續使用。

不過，因台灣機車路權促進會在臉書發起的「228北宜乖寶寶運動」即將在周日登場，不少車友也質疑，新北市府此時宣布暫時停用區間測速，是企圖讓活動停辦或減少參加人數，但遲早還是會重啟。

對此主辦方也宣布，活動將照常舉行，號召車友228早上9點分頭從新店、頭城出發，前往坪林市區集合，「全線依法定速限行駛，不超速、不超車、不併行！」目前已有超過700人回覆會參加，約1800人有興趣。

重機車友許先生批評，「區間測速是為了少數老鼠屎，犧牲掉全體用路人的權益」，台9線(北宜公路)是台北往返宜蘭的重要便道，因機車上不了國道，全段區間測速簡直是剝奪大多數自制用路人在交通上的自由，不符合平等正義原則。

他也建議，交通亂象主因，是考駕照太簡單導致用路人觀念不成熟，若無法從根源改善，只能加強後天罰則，如在車禍熱點處加設測速照相，或針對導致車禍的重大違規重罰，比起區間更能達到遏止不當行為的效果。