「就是要去宜花東啊」 新北市圖借閱最多旅遊書

台灣疫情穩定，新北市立圖書館統計去年書籍借閱量發現，儘管民眾無法出國，想玩的心情關不住，國內旅遊書籍借閱量成長143%，又以「就是要去宜花東啊！」全年借閱量最高。

新北市立圖書館今天表示，搭上國旅熱潮，民國109年國內旅遊書的借閱量首度高過國外旅遊書，較108年成長143%，包括「就是要去宜花東啊！」、「超人爸比征服全台玩」、「愛台玩觀光工廠」、「宜蘭嗑小食100」等書都相當受歡迎，呼應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後疫情時代下旅遊趨勢的轉變。

新北市圖統計指出，109年約有1600萬的圖書館利用人次，圖書總借閱冊數近900萬冊，另電子書借閱大幅成長37.75%，達31.7萬冊。

除了旅遊書借閱量增加，新北市使用統計資料顯示，熱門借閱TOP10中，有5本是心靈療癒類的書，分別為東野圭吾的「解憂雜貨店」、岸見一郎與古賀史健合著「被討厭的勇氣」、「被討厭的勇氣：二部曲/人生幸福的行動指南」、心理諮商師慕顏歌「你的善良必須有點鋒芒」、佐佐木典士「我決定簡單的生活」；而針對兒童英文學習的童書「英文小讀者」則超越各類成人書，為全年度借閱次數最多。

新北市圖進一步分析發現，若就12星座的「閱讀排行榜」，借閱量前三名的讀者為處女座、雙子座及天秤座，均為男性。