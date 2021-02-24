影／台灣中油力拚轉型 攜手經濟部成立先進觸媒中心

觸媒產業是政府推動循環經濟、節能環保、綠色產品等重要關鍵，台灣中油公司推動觸媒產業國產化，今天上午10點於嘉義市煉製研究所成立「先進觸媒中心」，由經濟部次長曾文生、台灣中油總經理李順欽、中研院院長廖俊智等到場親自揭牌，宣示中油轉型的和環境永續必要性。

曾文生表示，台灣產業正在轉型，全世界都看到台灣的韌性和競爭力，「台灣產業是被全世界需要的」，未來在新的生產秩序「減碳」等議題交錯下，將會有許多重要的工作。

國內有很多產業，尤其半導體的材料，仍仰賴國外進口，這個部分「有沒有機會能夠自己開發出自己心的技術」，能成為護國神山的守護者，「航空母艦旁的驅逐、補給艦」。

觸媒是石化產業製造過程不可或缺的重要元素，更是能源轉化及有機材料製造的關鍵，過去均仰賴國外廠商，為整合國內相關研發資源與人才，建構台灣自主觸媒研發能量，經濟部全面推動循環經濟及產業創新。

曾文生說，（中油）第一代的投資到即將進入40年，中油本身要帶頭轉型，如何開發更好「碳捕捉」的科技，並有效利用，讓未來在生產過程或消費理念，減少碳的排放，「友善環境」，讓環境能夠永續，這是一個很大、歷時很久的工程。

李順欽說，先進觸媒中心的成立，基於中油轉型所需，由中油扮演領頭羊，帶領國內產業創造奇蹟，產業升級，隨著電動、氫能化發展及節能減碳相關政策，中油燃料包含汽柴油會越來越少，中油公司不得不轉型，「做出改變」

台灣中油強調，中心定位為新世代智慧生產之示範基地，導入數位化與AI技術，建置智慧工場環境，以實現石化產業「工業4.0」為目標。