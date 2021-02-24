姊姊妹妹一起來！乳癌患者溫柔傳愛募1100包尿布捐創世

雖然醫療院所面臨疫情嚴峻考驗，台中榮總乳房腫瘤科卻滿溢溫馨。由乳房腫瘤外科、乳癌患者「陽光姊妹淘」群組共同發起的「愛心捐尿布，助創世植物人」活動，吸引長期抗戰乳癌的患者、醫護等共500多人響應，募得1100包尿布，今天由創世台中植安院長陳韋龍代表受贈，並感謝這群「溫柔鬥士」，溫柔傳愛助弱勢。

發起這次活動的台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強說，乳癌患者成立「陽光姊妹淘」群組，共同分享資源及互相打氣，能一起做好事，大家都非常開心，可見積極正向的力量，比任何治療都還要有用，看她們不畏自己身體病痛，把愛傳給需要的人，也讓他深受感動。

溫柔鬥士代表陳彩碧說，她是國小老師，二年前因眼睛不適，檢查後竟發現罹患乳癌第四期，左眼失去視覺，想到以前導讀周大觀的「我還有一隻腳」，告訴自己「我還有一隻眼，仍然可以做很多事的，別怕！」要好好配合醫師治療，經歷經28次放療及半年的化療，如今定期打補骨針、停經針、口服愛乳適，定期追蹤。

陳彩碧指出，她感謝有醫護、家人和「姊妹們」愛她、扶持她，讓她有勇氣對抗病魔，她參與捐尿布助植物人愛心活動，是希望把愛傳出去，讓更多其他族群也能感受到社會暖暖的愛，讓愛的力量能正向加強。