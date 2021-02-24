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淡江大橋主橋塔首支基樁打設 今年9月前完成58支基樁

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
淡江大橋預計在2024年底完工通車，將連接淡水八里地區，紓解關渡大橋交通量，公路總局今天進行主橋塔首支基樁打設。記者江婉儀／攝影
淡江大橋預計在2024年底完工通車，將連接淡水八里地區，紓解關渡大橋交通量，公路總局今天進行主橋塔首支基樁打設。記者江婉儀／攝影

淡江大橋預計在2024年底完工通車，將連接淡水八里地區，紓解關渡大橋交通量，交通部長林佳龍今出席「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」、第四度前來視察工程，林佳龍表示，淡江大橋取代關渡大橋功能，能減少台二線車流負擔，與台61、64、15線道、淡北道路串連成四通八達的路網。

林佳龍表示，今天淡江大橋首支基樁打設，這是淡江大橋永久性結構工程設施，淡江大橋連接淡水八里地區，把淡水河兩岸所有的觀光景點串聯起來，也定位為國際魅力景區，交通路網在整體規劃中，通車啟用後也會將聯外道路一併打通，進而帶動淡海新市鎮以及周邊八里台北港、桃園航空城、林口A7產業園區等區域發展。

林佳龍說，淡江大橋也對觀光客及淡海新市鎮特別重要，也會加速推動，未來是世界級地標，對台灣拚觀光上會有很多人仰慕而來，要做好超前部屬，在疫情嚴峻時推動、做好觀光交通建設，迎接疫後觀光。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處處長詹益祥表示，淡江大橋是漂浮在淡水河上，重量都是主塔下的58支基樁承受，長度在水平面下80公尺深，所以要把基樁的基礎打穩，若做不好就無法承重，最嚴重可能會垮掉，預計在今年8月底、9月初完成。

詹益祥指出，工程目前在淡水河中間施工，因開挖面積大、水量及土量多，要開挖出空間設置基樁有一定難度，即便是好天氣能趕工，如果陣風等級超過10以上，就會增加施工困難及危險度，只能暫停施工。

詹益祥表示，基樁完工後，再接著開挖水面下16.4公尺深進行樁帽工程，完工後再設置橋塔．預計在2024年8月完工，橋塔設置的同時也會同步開始進行橋面工程，力拚2024年底完工。

交通部長林佳龍今出席「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」、第四度前來視察工程，林佳龍表示，淡江大橋取代關渡大橋功能，能減少台二線車流負擔，與台61、64、15線道、淡北道路串連成四通八達的路網。記者江婉儀／攝影
交通部長林佳龍今出席「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」、第四度前來視察工程，林佳龍表示，淡江大橋取代關渡大橋功能，能減少台二線車流負擔，與台61、64、15線道、淡北道路串連成四通八達的路網。記者江婉儀／攝影
交通部長林佳龍今出席「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」、第四度前來視察工程，林佳龍表示，淡江大橋取代關渡大橋功能，能減少台二線車流負擔，與台61、64、15線道、淡北道路串連成四通八達的路網。記者江婉儀／攝影
交通部長林佳龍今出席「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」、第四度前來視察工程，林佳龍表示，淡江大橋取代關渡大橋功能，能減少台二線車流負擔，與台61、64、15線道、淡北道路串連成四通八達的路網。記者江婉儀／攝影
公路總局西部濱海公路北區臨時工程處處長詹益祥（右一）講解簡報。記者江婉儀／攝影
公路總局西部濱海公路北區臨時工程處處長詹益祥（右一）講解簡報。記者江婉儀／攝影

淡江大橋 淡水河 林佳龍

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