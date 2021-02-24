到淡水古蹟博物館慶元宵 有機會拿創意防疫燈籠

新北市立淡水古蹟博物館將在26日元宵節，在海關碼頭舉辦「創意元宵－提燈、解謎、遊古蹟」活動。明天開放20個名額報滿為止，報名成功可免費體驗浴衣1次、獲創意防疫燈籠1個。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿指出，26日元宵節當天傍晚5時至7時，在淡水海關碼頭舉辦「創意元宵－提燈、解謎、遊古蹟」活動。

淡水古蹟博物館表示，明天中午於官方網站開放報名，20名額滿為止，餘額開放現場報名；凡報名成功者，可免費體驗浴衣1次並贈送彩色燈籠1個，闖關完成猜燈謎遊戲者，再加碼玩扭蛋1次。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴說，沒有搶到名額的民眾也別懊惱，活動現場開放前50位民眾提著自製創意燈籠來玩猜燈謎遊戲，完成的人也能玩1次扭蛋。

淡水古蹟博物館呼籲，配合秋冬防疫專案，入館須全程戴口罩、量額溫並採實聯制，體溫超過攝氏37.5度者不開放進入，入口處備有酒精供民眾消毒，建議參觀民眾保持防疫社交距離，更多資訊可見淡水古蹟博物館的社群平台臉書（Facebook）粉絲專頁。