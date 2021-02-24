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淡北道路待政院核定即可發包 林佳龍：與蘇揆密切協調
淡北道路歷經20多年爭取，終於在去年通過環評，待行政院核定補助經費後即可發包動工，交通部長林佳龍今天出席「淡江大橋主橋塔首支基樁打設祈福儀式」，林佳龍表示，他與行政院長蘇貞昌都有保持密切關注與協助當中。
林佳龍表示，淡北道路會全力支持、加速來推動，因為地方上有不同意見，涉及民意代表反映的民意，淡北道路大方向上是透過好的設計跟策略，來解決大家關心的議題，對整個淡水、八里地區，未來作為大台北的通勤及觀光重點，交通一定要大家溝通全力合作推動。
淡北道路起點為新北市淡水淡金路、中正東路交叉口，終點為台北市北投區大度路、立德路口，全長約5.45公里，主要紓解台2線車潮，但因牽涉紅樹林保護區及文化遺址等問題，環評歷經24年，終在去年初通過。
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