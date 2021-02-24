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北市：販賣寵物業者須持許可證 逾期可開罰

中央社 / 台北24日電

台北市動保處今天表示，經營犬貓寄宿、買賣等特定寵物業者需申辦許可證，經統計，135家業者有71家許可證將到期，若業者未申請展延，有買賣犬貓等行為，可依法開罰。

北市府動物保護處新聞資料指出，依特定寵物業管理法規，業者需申請許可證才可經營犬貓寄宿、買賣等行為，許可證有效期限為3年，業者在期限到期前3至6個月應重新申請展延。

動保處表示，統計至今，經營犬貓寄宿、買賣的特定寵物業者共135家，其中71家許可證今年底前到期，呼籲業者盡快申請展延，若未申請且仍有買賣犬貓等行為，被查處後，可依動物保護法裁罰新台幣10萬至300萬元。

動保處指出，業者或民眾買賣、寄養犬貓須申請許可證，並刊登許可證字號，若未持許可證，只要買賣犬貓等行為，都涉違反動保法，民眾若發現，可擷取相關圖片後檢舉。

動保處表示，持許可證的特定寵物業者應盡快申請展延，若逾期仍有寄養、買賣犬貓等行為，可依法開罰，且重新申辦相關流程繁瑣，呼籲業者提早辦理。

動保處去年底曾公布無照繁殖買賣寄養犬貓查核結果，其中有2件是民眾透過網路販售自家繁殖美國短毛貓，1件為信義區特定寵物業者，未在期限內完成許可證換發，仍持續經營寄養，皆依違反動保法，各裁處10萬元。

寵物 寄養 動保法

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