快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

北市75家寵物業者許可證年底到期 違法賣貓犬可罰300萬

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
特定寵物（貓犬）業者許可證若到期仍持續販賣或寄養寵物，最高可罰300萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照（示意圖）
特定寵物（貓犬）業者許可證若到期仍持續販賣或寄養寵物，最高可罰300萬元罰鍰。圖／聯合報系資料照（示意圖）

北市動保處今天表示，今年度仍有不少特定寵物（犬貓）業者的許可證即將到期，動保處提醒，若未於期限內完成許可證換發程序，繼續進行違法寄養或買賣貓犬，可依動保法處10萬元到300萬元的罰鍰。

動保處表示，去年就曾查獲信義區內某家寵物業者因為沒有在期限內完成犬貓買賣寄養許可證的換發程序，遭處10萬元罰鍰；另外2件則是民眾檢舉業者透過網路平台非法販售自家繁殖的美國短毛貓。

動保處指出，依據「特定寵物業管理辦法」規定，特定寵物指的是貓隻與犬隻的買賣、寄養與繁殖，台北市土地此用分區管理規定並不允許繁殖業，因此許可證僅能買賣與寄養，有效期限為發證後3年。

動保處說，若業者要展延效期，應於期間屆滿3個月前至6個月內寄回原許可證，並附上展期申請書等相關文件辦理，每次申請展延之效期不得超過3年。

動保處提醒，截至2月底，北市共有135家特定寵物業者，到今年底許可證到期的有75家，但仍未辦理展延，如超過展延申請期間未辦理者，則必須重新提交所有審查文件重辦新許可證，務必注意效期。

寵物 寄養 北市

延伸閱讀

北市南陽街民宅失火波及網咖　警消急滅火疏散25人

開春徵才！北市就服處媒合468工作機會、最高月薪達8萬

賓士車拋錨釀嚴重回堵 北市保大警路過即刻救援

13萬盆花海紫爆！北市河濱公園「1000坪漸層紫花毯」開滿6款花色好夢幻

相關新聞

北市75家寵物業者許可證年底到期 違法賣貓犬可罰300萬

台北市動保處今天表示，今年度仍有不少特定寵物（犬貓）業者的許可證即將到期，動保處提醒，若未於期限內完成許可證換發程序，繼...

疫情趨緩遇228連假 侯友宜：防疫比照春節標準

中央流行疫情指揮中心公布連3天零確診，自部立桃園醫院事件停息後，國內外疫情皆有趨緩現象，本周也將迎來228連假，不過新北...

新北多路段路邊停車格 下月起收費

新北市府在三重大都會公園打造「熊猴森樂園」後，假日都吸引大批人潮，新北市交通局宣布疏洪東路一段旁的路邊停車格將在假日收費...

營造都市方舟 漳和濕地5月重啟

新北市中和區漳和濕地是全市首座都會型人工濕地，2013年斥資近3600萬元打造而成，不料隔年卻遇上國道橋梁補強維修，因安...

坪林土地解禁 茶業發展更多元

新北市府花了10年向中央建議解除坪林區農業、保護地的超限利用限制，去年12月農委會修法通過讓坪林區回歸都市計畫法，約56...

資安疑慮 新北區間測速全停用

新北市台64線、新店環河路等區間測速設備雖通過標準檢驗局檢驗，但區間測速近來又傳出有資安疑慮，新北市警察局交通大隊昨宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。