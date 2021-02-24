北市75家寵物業者許可證年底到期 違法賣貓犬可罰300萬

台北市動保處今天表示，今年度仍有不少特定寵物（犬貓）業者的許可證即將到期，動保處提醒，若未於期限內完成許可證換發程序，繼續進行違法寄養或買賣貓犬，可依動保法處10萬元到300萬元的罰鍰。

動保處表示，去年就曾查獲信義區內某家寵物業者因為沒有在期限內完成犬貓買賣寄養許可證的換發程序，遭處10萬元罰鍰；另外2件則是民眾檢舉業者透過網路平台非法販售自家繁殖的美國短毛貓。

動保處指出，依據「特定寵物業管理辦法」規定，特定寵物指的是貓隻與犬隻的買賣、寄養與繁殖，台北市土地此用分區管理規定並不允許繁殖業，因此許可證僅能買賣與寄養，有效期限為發證後3年。

動保處說，若業者要展延效期，應於期間屆滿3個月前至6個月內寄回原許可證，並附上展期申請書等相關文件辦理，每次申請展延之效期不得超過3年。

動保處提醒，截至2月底，北市共有135家特定寵物業者，到今年底許可證到期的有75家，但仍未辦理展延，如超過展延申請期間未辦理者，則必須重新提交所有審查文件重辦新許可證，務必注意效期。