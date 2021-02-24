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疫情趨緩遇228連假 侯友宜：防疫比照春節標準

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜。記者張哲郢／攝影

中央流行疫情指揮中心公布連3天零確診，自部立桃園醫院事件停息後，國內外疫情皆有趨緩現象，本周也將迎來228連假，不過新北市長侯友宜認為，疫情趨緩而不能掉以輕心，加上指揮中心延長秋冬防疫專案到3月，仍比照春節時期標準進行。

侯友宜指出，全球疫情因為疫苗陸續接種後已有下降趨勢，美國下降超過2成，台灣疫情也會受全球趨勢而影響，目前看來是往好的地方走。

而在趨緩之際碰上228連假，侯友宜表示，防疫不能鬆懈，3天假期會比照春節期間辦理，啟動各景點人潮儀表板即時通知，並進行人車管控，要確實把防疫做到位。

侯友宜說，雖然全球確診人數有下降現象，但跟疫情早期相比，確診人數仍高出很多，面對防疫仍得戰戰兢兢做好才行。

疫情 侯友宜

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