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三生步道吉野櫻綻放 逛希望市集賞夜櫻

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區三生步道櫻花季的壓軸吉野櫻已經開始綻放，民眾可以從早看櫻花看到晚。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區三生步道櫻花季的壓軸吉野櫻已經開始綻放，民眾可以從早看櫻花看到晚。 圖／紅樹林有線電視提供

乍暖還寒時分，不同品種櫻花接力綻放，三芝區三生步道櫻花季的壓軸吉野櫻已經開始綻放，即日起還有夜間點燈，讓喜愛賞櫻的民眾可以從早看櫻花看到晚，逛市集、社區小旅行體驗手作DIY，希望感受不同光影下，不同氛圍的櫻花美景。

三和社區發展協會執行長江慶崇說，過完農曆年，大家最期待的三芝區三生步道吉野櫻開始綻放枝頭，目前吉野櫻開花大約四成，多數的櫻花依舊還在枝頭含苞待放，而即日起，三生步道也點起燈，讓民眾可以在夜間也欣賞到櫻花綻放的美景。

天氣轉晴，三生步道就湧入不少賞花人潮，而三和社區的希望市集以及社區小旅行也持續辦理，想要規劃從早玩到晚的賞櫻之旅，民眾可以逛市集、社區小旅行體驗手作DIY，接續著等到太陽下山後，步道燈亮起，充滿浪漫氛圍的溪畔夜櫻，又是另一種美景。

三和社區發展協會執行長江慶崇表示，吉野櫻將會是三芝三生步道櫻花季的壓軸，錯過今年就要等明年，而三和社區為喜愛櫻花的民眾充實了賞櫻的遊程內容，社區小旅行平日時段開放預約中，喜愛粉色浪漫櫻花的民眾不妨把握最近的好天氣，揪三五好友到三生步道從早玩到晚。

櫻花季 賞櫻

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