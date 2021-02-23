活到老學到老 美田社區松年大學成立

金山區美田社區的長輩們相當好學，多次向理事長郭一信建議開設才藝班來學習，而理事長郭一信也不負眾望申請松年大學成立，準備開設舞蹈班及歌唱班，成立儀式上長輩們合唱高歌，對於未來開班學習是相當期待。

美田社區發展協會理事長郭一信說，美田社區成員來自金山區相當大的兩個里，分別是美田里以及金美里，可以說是社區成員相當多，而長輩們相當好學，常常建議開設才藝班，如今松年大學成立，長輩們多了一處才藝學習的場所，展現活到老學到老的精神。

美田社區成立松年大學，準備開設舞蹈班以及歌唱班，趁著一個月一次的聚會，美田社區發展協會舉辦松年大學成立儀式，社區成員以及長輩們都相當期待，成立儀式上不但有舞蹈演出，還有合唱表演，而活動上由區長跟著歌唱班成員們合唱一首祝你幸福，宣告松年大學正式成立開班。

金山區長廖武輝表示，市府對於長輩的照顧相當多元，從銀髮共餐、銀髮俱樂部到能夠充實自我的松年大學，都是希望鼓勵老人家，多多走出家門到銀髮據點活動，或是到松年大學學習更多元的專長，藉以達到在地樂活與在地安老的目標。