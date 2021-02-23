淡水演藝廳音響破音 立委爭取經費改善升級

新北市立圖書館淡水分館演藝廳，每年大大小小的藝文活動或舉辦說明會等相當多，不過設備已經超過十年，相當老舊，音響還出現破音，因此立委洪孟楷爭取到近兩百萬元的經費，希望可以將演藝廳音響燈光設備改善升級作業。

高中生在舞台上，盡情的發揮藝術表演的能量，這是青少年藝術聯盟過去在淡水圖書館演藝廳的精彩表演，不過這一座藝術場館，卻是淡水區使用量最高的場地，因此日前立委洪孟楷特別到現場會勘，並且替館方爭取到近兩百萬元的經費，希望可以將演藝廳的硬體設備進行改善。

新北市立淡水圖書館員工表示，過去每年這一座場地，都有超過30場的使用量，而這裡頭的設備已經超過十年沒有改善，在音響的部份有出現破音的狀況。

立委洪孟楷表示，這次會勘邀請到新北市文化局以及中央文化部，共爭取200萬元的經費，希望可以改善音響燈光設備升級作業。

文化部藝術發展司副司長吳宜璇表示，支持地方強化藝文場館營運，將會以120萬元的經費搭配地方80萬元，將演藝廳專業設備升級，盡力以前瞻經費支持。

立委洪孟楷指出，這一座場地於民國88年成立，一直是在地民眾最熟悉的藝文場館，希望這次的音響燈光更新案之後，能讓疫情過後的演藝廳，有更多專業優秀的表演團隊進駐演出，同時完整呈現表演效果。