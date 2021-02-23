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元宵的祝福禮 瑞芳幼兒園環境市議員諾改善

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳幼兒園一樓空地的地面鋪平工程，市議員林裔綺承諾爭取款項支持，維護孩童安全。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳幼兒園一樓空地的地面鋪平工程，市議員林裔綺承諾爭取款項支持，維護孩童安全。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳幼兒園因低漥潮濕，教室地板容易凹坑，由新北市教育局補助於寒假重鋪，全新地板讓孩子都很開心，今(23)日新北市議員林裔綺也帶來新北市元宵燈籠和乖乖祝福，並承諾爭取款項支持幼兒園一樓空地的地面鋪平工程，維護孩童安全。

開學這一週遇上元宵節，大家除了相見歡也彼此互道恭賀新禧，瑞芳幼兒園在今(23)日迎接新北市議員林裔綺蒞臨，除了帶來可愛唱跳，還自己塗鴉設計牛年頭套，感謝議員媽咪帶來的元宵節禮物。

新北市議員林裔綺表示，這次前來關心瑞芳幼兒園本部，在先前的會勘便有發現一二樓教室的加高地板有凹洞跌倒的危險，如今趁著寒假已完全換新，最嚴重的儲藏室廚房空間也不再漏水有霉味，只是一樓門口前的空地，是孩子們唯一追趕跑跳的地方，地面坑坑疤疤難以設活動式鋪面，這次也答應以議員款改善鋪平，讓學生安全更有保障。

瑞芳幼兒園園長周筠珍表示，感謝林裔綺議員送來八十份新北市牛年燈籠，讓小朋友們嘗試訓練手工，不但四肢可活動，還有多種配件可換手拿，而每個孩子也要試著向裔綺議員講一句新年吉祥話，才能拿到象徵平安順利的乖乖，希望孩子們新學期也要乖乖學習，健康快樂的過好年。

幼兒園 瑞芳

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