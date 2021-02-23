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纏戰10年 坪林茶園終解除超限利用限制

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
坪林區茶園解除超限利用限制，茶農如今可在原限制土地種植新茶苗。圖／新北市農業局提供
坪林區茶園解除超限利用限制，茶農如今可在原限制土地種植新茶苗。圖／新北市農業局提供

自新北市升格後就曾向中央建議解除坪林區農業、保護地的超限利用限制，經過10年總算在去年修法通過「山坡地保育利用條例施行細則」，不再受超限利用法限制，而是回歸都市計畫法，讓坪林茶農可在原先的「宜林地」翻新，對坪林推廣在地茶葉能更有幫助。

早期中央為達山坡地土地合理使用及兼顧水土保持，將坡度超過30％土地定為「宜林地」，不宜作為農耕土地，在宜林地上經營茶園或是檳榔等農作物則被視為山坡地超限利用。但早在清朝坪林就盛產茶葉，造成被列入宜林地範圍的茶園沒辦法種植新茶苗，茶農只能就現有去補足。

農業局認為，新北一邊推廣茶葉卻要求不能違反超限利用規定，陷入矛盾，實際上許多土地已依區域計畫法編定為農牧用地或依都市計畫法得進行農漁牧業。因此新北才會在2010年向中央建議解除，直到去年12月農委會終於修法，在都市計畫區的土地依照其分區規定，不再受超限利用管制。

據坪林區農會統計，目前坪林種植茶葉面積約500公頃，現以青心烏龍為最大宗，占超過8成。坪林區農會總幹事林文恭認為，解除超限利用限制後，茶農可以種植如新品種或擴大面積，不只能降低因自然因素損失的成本，還能發展新茶種，對推廣茶葉有實質上的幫助。

坪林 茶葉

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