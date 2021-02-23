聽新聞
test
0:00 / 0:00
古亭河濱公園「紫爆」 13萬盆紫色花毯成打卡熱點
古亭河濱公園「紫爆」！水利處在新店溪畔種植13萬盆的香堇菜、一串紫和羽葉薰衣草，打造超大片的紫色花海，搭配原有的特色裝置藝術，感受大地回春氣息，民眾賞花網美打卡景點再多一處。
新春伊始，隨著天氣回暖，北市府水利處在新店溪畔古亭河濱公園內，打造占地約3670平方公尺，約8.7座標準籃球場的紫色花海。
水利處表示，為了與其他河濱花海有不同的特色區隔，打造出媲美日本芝櫻般綿延不絕的地毯花海，古亭河濱公園特別選用植栽矮小、多花且具有特殊香氣的香堇菜當主角，搭配直立的一串紫及羽葉薰衣草。
由於近期氣溫回暖，由淺至深共6種紫色的香堇菜滿開，一串紫及羽葉薰衣草也約有5成綻放，深淺不一的紫色花毯搭配青翠草地，搭配蝶翼造型的不鏽鋼裝置藝術，透過不同質感的紫色花朵為大地妝點浪漫色彩。
賞花期間到3月下旬，古亭河濱公園交便利，可搭乘小30、895、311到自來水博物館站下車，或是搭乘捷運到公館站，沿思源街往永福橋方向步行約10分鐘從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言