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古亭河濱公園「紫爆」 13萬盆紫色花毯成打卡熱點

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
紫色花海由香堇菜擔當主角，搭配直立的一串紫及羽葉薰衣草。圖／北市水利處提供
紫色花海由香堇菜擔當主角，搭配直立的一串紫及羽葉薰衣草。圖／北市水利處提供

古亭河濱公園「紫爆」！水利處在新店溪畔種植13萬盆的香堇菜、一串紫和羽葉薰衣草，打造超大片的紫色花海，搭配原有的特色裝置藝術，感受大地回春氣息，民眾賞花網美打卡景點再多一處。

新春伊始，隨著天氣回暖，北市府水利處在新店溪畔古亭河濱公園內，打造占地約3670平方公尺，約8.7座標準籃球場的紫色花海。

水利處表示，為了與其他河濱花海有不同的特色區隔，打造出媲美日本芝櫻般綿延不絕的地毯花海，古亭河濱公園特別選用植栽矮小、多花且具有特殊香氣的香堇菜當主角，搭配直立的一串紫及羽葉薰衣草。

由於近期氣溫回暖，由淺至深共6種紫色的香堇菜滿開，一串紫及羽葉薰衣草也約有5成綻放，深淺不一的紫色花毯搭配青翠草地，搭配蝶翼造型的不鏽鋼裝置藝術，透過不同質感的紫色花朵為大地妝點浪漫色彩。

賞花期間到3月下旬，古亭河濱公園交便利，可搭乘小30、895、311到自來水博物館站下車，或是搭乘捷運到公館站，沿思源街往永福橋方向步行約10分鐘從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。

北市府水利處打造約8.7座標準籃球場的紫色花海。圖／北市水利處提供
北市府水利處打造約8.7座標準籃球場的紫色花海。圖／北市水利處提供

裝置藝術 賞花 捷運

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