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鬼滅之刃話劇吸睛！北市宣導拒絕霸凌、愛護動動

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
教育局舉行友善校園周擴大宣導活動，透過短劇與生命教育的展現。圖／北市教育局提供
教育局舉行友善校園周擴大宣導活動，透過短劇與生命教育的展現。圖／北市教育局提供

今日開學第一天，台北市教育局於信義區永吉國小，舉行友善校園周擴大宣導活動。由木柵高工話劇社及該校校犬TULLY、THOR合作，透過短劇與生命教育的展現，強化師生防制網路霸凌的觀念。教育局表示，期待孩子延伸至懂得尊重他人及動物的生命，而後透過瞭解生命的可貴，懂得避免危害自己身體與生命。

小型戲劇COSPLAY為緝毒犬TULLY、同學及老師協助彌豆子免於遭受他人網路言語欺凌及毒品誘惑的小故事，教育局表示，透過戲劇引導學生認識緝毒犬的生命歷程、使命，並了解到緝毒犬的工作困難，培養學生正確愛護動物態度，期待孩子延伸至懂得尊重他人及動物的生命，而後透過瞭解生命的可貴，懂得避免危害自己身體與生命，養成拒絕藥物濫用、拒絕欺凌他人與避免參與危險犯罪組織活動的健康意識。

教育局表示，建構友善校園一直是教育局的工作重點之一，未來教育局仍將持續積極推動各項工作，加強學生生命教育、品德教育、人權教育以及法治教育，讓學生學會尊重自己也尊重他人。

教育局

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