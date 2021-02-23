推動能源轉型 蔡英文、侯友宜出席太陽光電系統啟用

攝影中心 / 記者侯永全/即時報導
蔡英文總統（左）出席「新北市樹林產業專區太陽光電系統啟用典禮」，啟動儀式中蔡總統主動示意一旁的行政院副院長沈榮津（左二起）、新北市長侯友宜及經濟部長王美花等官員豎拇指「比讚」。記者侯永全／攝影
蔡英文總統（左）出席「新北市樹林產業專區太陽光電系統啟用典禮」，啟動儀式中蔡總統主動示意一旁的行政院副院長沈榮津（左二起）、新北市長侯友宜及經濟部長王美花等官員豎拇指「比讚」。記者侯永全／攝影

全球傳動科技公司今天舉辦「新北市樹林產業專區太陽光電系統啟用典禮」，邀請蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、新北市長侯友宜、經濟部長王美花、開陽集團董事長蔡宗榮及全球傳動總經理李進勝等人共同主持啟動儀式。

面對全球溫室氣體效應與氣候變遷，推動能源轉型成為世界潮流，新北市在推動節能減碳及再生能源發展上不遺餘力，新北市不僅是北部第一個辦理公有案場標租設置太陽光電的縣市，也是全台第一個在公有建物上導入公民電廠機制的地方政府，希望透過全國首創措施，積極響應中央節能減碳的能源政策，並大力推動太陽光電發展。

今天啟用的太陽光電系統，是新北市招商案中最大的光電設置案，可望成為工業廠房能源轉型的示範楷模，帶動全國各大廠商踴躍投入太陽光電設置。

全球傳動科技公司在戶外停車場屋頂建置太陽光電系統，積極響應政府節能減碳能源政策。記者侯永全／攝影
全球傳動科技公司在戶外停車場屋頂建置太陽光電系統，積極響應政府節能減碳能源政策。記者侯永全／攝影

減碳 侯友宜

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