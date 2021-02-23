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斯文里三期公辦都更上梁 北市府：9月完工

中央社 / 台北23日電

位於台北市大同區的斯文里三期整建住宅，是全國首件由政府擔任實施者的公辦都更案，市府今天舉行上梁典禮，宣布9月完工、明年4月入住，全部13層樓共350戶，包含住戶分回197戶以及社會住宅等。

斯文里三期基地位於大同區大龍街91巷，也就是樹德公園旁，過去因產權多屬私有，整合困難，北市府從2015年起推動公辦都更。台北市長柯文哲2018年出席拆除工程動工典禮時，除宣布實現對住戶的承諾，致詞時更是激動哽咽，「開工典禮其實只有30分鐘，可是準備過程超過3年。」當時也有部分住戶不同意都更。

副市長彭振聲今天在上梁典禮致詞時說，這是首件由北市府擔任實施者的公辦都更案，當時整合時遇到很多困難，像營造廠是由前副市長林欽榮協助。此外，為讓原住戶可安心搬家，北市將補助10個月房租津貼，也預期將成為北市府公辦都更的典範。

更新處表示，斯文里一、二、三期位於大同區，當時北市府辦理公共建設和興闢公共設施時，為安置拆遷戶興建住宅，考量住戶經濟能力，採小坪數規劃，經多年演變，建物老舊、產權複雜、土地持分小，加上鄰近機場建物高度限制，導致民間開發意願低落。

更新處指出，斯文里三期整建住宅規劃戶數有一到三房，坪數約11至30坪，陽台約2坪以下；總經費為新台幣16.7億元，其中工程經費約9.4億元。

北市 都更 機場

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