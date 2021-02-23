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全國首座大型生物造型遊具落腳板橋 最快4月啟用

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
從韓國運來的全國首座大型生物特色造型遊具已在板橋環河公園組裝完成。記者張哲郢／攝影
從韓國運來的全國首座大型生物特色造型遊具已在板橋環河公園組裝完成。記者張哲郢／攝影

由台灣與韓國合作設計打造國內首座大型生物特色造型遊具，在1月底已順利抵台，雖受疫情影響延後約半年，日前已組裝完成，結合當地特色設計出「招潮蟹」風格，板橋區公所預計最快4月可開放使用。

環河公園腹地雖大，但過去並無特色遊具，香雅里里長謝淑姿在2018年向議員何博文反應，希望能在公園增設特色遊具。在何博文爭取以及市府協助下，環河公園自去年初分為三期工程陸續進行改善，改造面積超過2500平方公尺。

謝淑姿認為，之前環河公園只有樹木，設施也只是常見的罐頭設施，作為腹地廣大的公園來講太可惜。針對設置特色遊具，板橋區公所已在去年5月初完成以河龜主題的小型遊具及共融性設施等第一期工程。

環河公園二期工程則和韓國合作，欲引進國內首座大型特色生物遊具，連同周邊體健設施、出入口等耗資逾千萬。區公所坦言，原本在去年7月就應該先設計，但因為韓國疫情嚴峻不得群聚，到11月才設計趕在年底完工，並在1月底運達台灣。

區公所指出，這次和韓國合作打造「招潮蟹」造型的大型遊具是全國首創，過去有生物造型都是小型遊具居多。何博文表示，會用招潮蟹主因公園離河灘地近，結合當地特色相信未來啟用後民眾會非常喜歡。

目前區公所也正加快設施檢驗進度，預計最快4月開放，區公所表示，先前特地找TÜV德國萊茵檢驗合格報告，也會事先和檢驗人員討論，希望早日通過國內CNS認證。

第三期工程則將翻新面積約1500平方公尺的PU跑道，另外還會與歐洲合作引進協調、復健訓練設施，讓民眾能鍛鍊肌力、手眼協調力，連同前兩期工程，市府已投入近3千萬在整建環河公園。

新北市景觀處長謝俊德認為，在新北能像環河公園一樣樹木林立的公園實屬難得，未來還有第三期改善工程，也會持續彙整里民意見針對環境綠美化努力。

左起新北市議員何博文、板橋區公所主秘林今權、香雅里里長謝淑姿與景觀處長林俊德一同到板橋環河公園會勘。記者張哲郢／攝影
左起新北市議員何博文、板橋區公所主秘林今權、香雅里里長謝淑姿與景觀處長林俊德一同到板橋環河公園會勘。記者張哲郢／攝影
板橋環河公園去年5月已完成首期工程，新增如河龜造型的小型遊具與共融設施。記者張哲郢／攝影
板橋環河公園去年5月已完成首期工程，新增如河龜造型的小型遊具與共融設施。記者張哲郢／攝影

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