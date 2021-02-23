全國首座大型生物造型遊具落腳板橋 最快4月啟用

由台灣與韓國合作設計打造國內首座大型生物特色造型遊具，在1月底已順利抵台，雖受疫情影響延後約半年，日前已組裝完成，結合當地特色設計出「招潮蟹」風格，板橋區公所預計最快4月可開放使用。

環河公園腹地雖大，但過去並無特色遊具，香雅里里長謝淑姿在2018年向議員何博文反應，希望能在公園增設特色遊具。在何博文爭取以及市府協助下，環河公園自去年初分為三期工程陸續進行改善，改造面積超過2500平方公尺。

謝淑姿認為，之前環河公園只有樹木，設施也只是常見的罐頭設施，作為腹地廣大的公園來講太可惜。針對設置特色遊具，板橋區公所已在去年5月初完成以河龜主題的小型遊具及共融性設施等第一期工程。

環河公園二期工程則和韓國合作，欲引進國內首座大型特色生物遊具，連同周邊體健設施、出入口等耗資逾千萬。區公所坦言，原本在去年7月就應該先設計，但因為韓國疫情嚴峻不得群聚，到11月才設計趕在年底完工，並在1月底運達台灣。

區公所指出，這次和韓國合作打造「招潮蟹」造型的大型遊具是全國首創，過去有生物造型都是小型遊具居多。何博文表示，會用招潮蟹主因公園離河灘地近，結合當地特色相信未來啟用後民眾會非常喜歡。

目前區公所也正加快設施檢驗進度，預計最快4月開放，區公所表示，先前特地找TÜV德國萊茵檢驗合格報告，也會事先和檢驗人員討論，希望早日通過國內CNS認證。

第三期工程則將翻新面積約1500平方公尺的PU跑道，另外還會與歐洲合作引進協調、復健訓練設施，讓民眾能鍛鍊肌力、手眼協調力，連同前兩期工程，市府已投入近3千萬在整建環河公園。